Anticipazioni Beautiful, puntata 4 maggio 2024/ Sheila viene catturata e arrestata, ma Bill…

Anticipazioni Beautiful, puntata 4 maggio 2024: Sheila viene arrestata

Domani pomeriggio, sabato 4 maggio 2024, andrà in onda una nuova puntata di Beautiful come sempre su Canale 5. Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Bill ha svelato di avere una relazione sentimentale con Sheila e ora intende proteggerla a tutti i costi, sebbene la polizia sia sulle sue tracce. Per questo lo Spencer, dopo essere tornato a casa con la rossa, chiama sì Baker per farla arrestare ma, nelle sue intenzioni, c’è quella di volerla poi liberare in maniera definitiva.

Anticipazioni Beautiful 3 maggio 2024/ Bill sembra impazzito, Liam è preoccupato per il padre...

Bill attua così il suo piano e Sheila viene arrestata, ma il suo obiettivo è quello di poterla liberare e proseguire insieme la loro storia d’amore. La cattura della donna, dopo che lo Spencer ha chiamato la polizia per effettuare l’arresto, viene accolta da tutti con grande gioia e fa tirare ai protagonisti della soap un grosso sospiro di sollievo.

Anticipazioni Beautiful 1 maggio 2024/ Brooke e Taylor sempre più amiche...

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma che cos’è successo nelle precedenti puntate di Beautiful, in onda come sempre nei pomeriggi di Canale 5 a partire dalle ore 13.45 circa? Le ricerche per catturare Sheila si sono intensificate, sino a quando la donna si presenta a casa di Finn e Steffy terrorizzando la coppia, che ha cercato di immobilizzarla. A quel punto è intervenuto Bill, che ha deciso di proteggere la donna dalla cattura e rivelando di avere una relazione sentimentale con lei.

Tuttavia l’atteggiamento dello Spencer sta preoccupando e non poco i protagonisti della soap, a cominciare dai figli. L’imprenditore sembra infatti impazzito e dà segni di grande squilibrio, sostenendo di voler proseguire la sua storia d’amore con Sheila poiché è l’unica persona a capirlo e a stargli vicino e ritenendo che sia la donna giusta per lui. Anche i figli di Bill, Liam e Wyatt, sono seriamente preoccupati per gli scatti d’ira del padre e si recano a casa sua per avere un confronto con lui.

Anticipazioni Beautiful 30 aprile 2024/ Bill farà una rivelazione inaspettata su Sheila...

© RIPRODUZIONE RISERVATA