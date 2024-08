Anticipazioni Beautiful, cosa accadrà nella puntata di oggi 8 agosto 2024

Torna su Canale Cinque l’appuntamento con la famosa serie Mediaset, nuove anticipazioni riguarderanno Beautiful e la puntata di scena quest’oggi come al solito dopo il TG5 delle ore 13 e non mancheranno i colpi di scena: dopo aver scoperto che Bill le ha teso una trappola, Sheila proverà la fuga dopo essersi buttata dalla finestra di casa, con l’uomo che andrà all’inseguimento dopo aver finto di essere innamorato di lei tendendole una trappola.

Anticipazioni Endless Love, puntata 8 agosto 2024: Asu stringe un accordo con Emir

L’uomo ha infatti ascoltato le confessioni e chiamato immediatamente Ridge, volendosi accertare dell’avvenuta registrazione delle rivelazioni ma facendosi di fatto scoprire, scatterà così l’inseguimento di Sheila, che dovrà architettare un piano nel migliore dei modi se vorrà salvarsi, la scoperta del mancato interesse di Spencer l’ha totalmente spiazzata e ora è in cerca di una via di fuga per salvarsi la pelle, e la scaltrezza della criminale finirà per risultare decisiva, stando alle anticipazioni di Beautiful di oggi 8 agosto 2024.

Francesco Chiofalo: “Non posso più uscire dall'Italia”/ Caos dopo l’operazione per cambiare colore agli occhi

Anticipazioni Beautiful, puntata di oggi: il nascondiglio di Sheila

L’unico pensiero nella mente di Sheila era quello di salvarsi la pelle dall’inseguimento di Bill, che sembrava intenzionato a tutto tranne che a lasciarle scampo dopo le rivelazioni raccolte.

Stando alle anticipazioni di Beautiful per la puntata di oggi giovedì 8 agosto e dopo le precedenti puntate, Sheila riuscirà a mettersi in salvo finendo nel nascondiglio più probabile alla viglia del fatto, la Carter si è infatti nascosta nell’unico posto che credeva sicuro, da Deacon, ma l’FBI resterà sulle sue tracce, mettendosi in cerca di Sheila per tutta la città e provando in tutti i modi ad arrivare a lei dopo la fuga dal balcone di casa di Bill, e dopo la terribile caduta aveva spaventato tutti non dando più segnali di movimento, in realtà poi le cose sono andate diversamente ed è qui che è scaturita la trama delle prossime puntate di Beautiful.

Omicidio Simonetta Cesaroni Via Poma/ Chi sono i sospettati: Raniero Busco, Federico Valle e Pietro Vanacore