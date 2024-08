Anticipazioni Beautiful, 3 agosto 2024: Sheila messa alle strette da Bill

Oltre ai consueti appuntamenti settimanali dal lunedì al venerdì, Beautiful torna come sempre anche nel weekend con nuove puntate ricche di sorprese e colpi di scena; ma cosa ci rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity, per la puntata in onda domani pomeriggio, sabato 3 agosto 2024? Thomas sembra ormai essersi perfettamente reintegrato all’interno della “Hope for the future” e anche Hope ne è contenta; la donna si è infatti accorta del suo cambiamento in positivo e sembra essersi ripristinata l’armonia tra i due a lavoro.

Intanto Sheila è rimasta spiazzata dalla proposta di matrimonio ricevuta da Bill, seppur frutto di una strategia ben architettata e a sua insaputa, ed è andata subito ad informare Deacon; la donna è felicissima al pensiero di avere un futuro agiato e sicuro al fianco dello Spencer, ma al tempo stesso si ritrova costretta a rinunciare al suo amore per lo Sharpe.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma che cos’è accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful, andate in onda su Canale 5 nei giorni scorsi? Bill ha ormai messo Sheila alle strette con una spiazzante proposta di nozze, alla quale la donna non può affatto rinunciare se vuole garantirsi un futuro assicurato; la diabolica rossa dunque accetta entusiasta di diventare presto la moglie dello Spencer, pur inconsapevole della trappola in cui è caduta e della strategia che l’uomo sta mettendo in atto ai suoi danni.

A supportate Bill nel suo piano c’è infatti Ridge che, di nascosto e all’insaputa della famiglia, si trova presso la sala di controllo dell’FBI dove, attraverso le telecamere, sta monitorando tutto quello che accade a casa dello Spencer; l’obiettivo è per entrambi smascherare Sheila e farla confessare, cosicché possa poi finire in carcere. Lei, intanto, è entusiasta per la proposta di matrimonio di Bill ed è corsa ad informare Deacon…

