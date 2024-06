Beautiful, anticipazioni puntata 17 giugno 2024/ Douglas vuole convivere con Steffy e Finn…

Gli appuntamenti di Beautiful riprendono ufficialmente dalla nuova puntata di inizio settimana che va in onda il 17 giugno 2024. L’appuntamento odierno vede Steffy venire a conoscenza della scelta di Douglas di convivere con lei, ma non solo. Con la discussione del caso in tribunale si giunge alla scoperta che Douglas sia particolarmente desideroso di convivere con la zia e di lasciare la casa in cui viveva in origine.

Anticipazioni della puntata di oggi 17 giugno 2024 di Beautiful: Finn viene a conoscenza della verità di Douglas.

Nel dettaglio delle anticipazioni della puntata odierna di Beautiful, Steffy si spinge al gesto intimista di condividere con Finn la notizia della scelta del piccolo Douglas, il quale sembra dirsi sempre più lontano dai suoi genitori biologici. Il piccolo intende cambiare il suo destino, palesandosi ora più che mai certo di voler convivere con la zia, gettando nello sconforto i genitori che ormai temono di perderlo con il possibile affido alla zia, almeno fino al compimento della maggiore età del minore.

Douglas decide di troncare i rapporti con la sua famiglia di origine, tra le nuove anticipazioni di Beautiful

Insomma, il piccolo intende crescere lontano dalla sua vera famiglia e non sembra non voler proprio rinunciare alla possibilità di dare inizio ad una nuova fase di vita condivisa con Steffy, ormai diventata la figura familiare più vicina a lui nonché suo più grande punto di riferimento. Tanto da da palesare al cospetto del giudice del caso che lo coinvolge e in seduta di tribunale di desiderare con tutto se stesso di poter affidare la sua crescita alla zia. Intanto Carter si palesa folgorato dalla dolcezza della giovane ragazza che sembra averlo folgorato a prima vista, in un incontro magico.











