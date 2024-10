Anticipazioni Beautiful, 2-3 ottobre 2024: i timori di R.J.

Beautiful torna in onda oggi e domani pomeriggio, mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre 2024, con nuove puntate su Canale 5; scopriamo insieme nel dettaglio cosa succederà nella trama secondo le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity. Sheila continua ad essere detenuta in carcere e non abbandona la speranza di ricevere un giorno la visita di Finn; in attesa di rivedere suo figlio, però, la donna riceve in compenso la visita di un altro detenuto, Mike, che è riuscita ad ottenere un colloquio con lei.

Anticipazioni Beautiful, puntate 30 settembre-1 ottobre 2024/ Hope e Thomas vicini, Steffy si sfoga con Finn

Nel frattempo R.J. spera in un ritorno di fiamma tra i genitori Brooke e Ridge; il ragazzo ritiene infatti che la madre non potrebbe mai essere felice lontana da suo padre, nonostante il patto concordato con Taylor. Le due donne hanno infatti deciso di non farsi nuovamente coinvolgere sentimentalmente dal Forrester nel rispetto della loro amicizia e della loro ritrovata serenità; R.J. però teme che il distacco dal padre possa essere fonte di perenne infelicità nella madre Brooke.

Anticipazioni Beautiful, puntate 27-28 settembre 2024/ Imprevisto per Hope e Thomas a San Francisco!

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful su Canale 5, Steffy è sempre più preoccupata dell’avvicinamento tra Hope e Thomas e teme che la donna possa essere nuovamente attratta da suo fratello; la Forrester vorrebbe evitare che qualcuno possa compromettere i progressi fatti da Thomas e ha paura che la Logan possa compiere scelte azzardate, ma al momento preferisce non parlarne con Liam.

Steffy decide invece di condividere i suoi sospetti con Finn, al quale confida di aver beccato Hope e Thomas in un momento molto intenso insieme e che questo è per lei fonte di preoccupazione. Intanto Hope, di ritorno da San Francisco dopo il volo d’affari con Thomas, è stata accolta da Liam con una cena romantica; pur passando una bella serata in compagnia di suo marito, nella testa della donna continuano ad insidiarsi pensieri contrastanti, tra l’amore per la sua famiglia e l’infatuazione incontrollata per il Forrester.

Katherine Kelly Lang “sposa” Clayton Norcross al Grande Fratello 2024?/ Brooke e Thorne di Beautiful insieme

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Beautiful va in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, nei pomeriggi di Canale 5 a partire dalle ore 13.45 circa; il pubblico ha la possibilità di seguire le puntate in contemporanea in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.