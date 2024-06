Anticipazioni Beautiful, puntate 24 e 25 giugno 2024/ Thomas vuole vedere Douglas, ma Steffy…

Anticipazioni Beautiful, 24 e 25 giugno 2024: Steffy e Finn cacciano Thomas di casa

Oggi e domani pomeriggio, lunedì 24 e martedì 25 giugno 2024, andranno in onda due nuove puntate di Beautiful nei palinsesti di Canale5; stando alle anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, per la puntata di oggi Thomas va di sua spontanea volontà a casa della sorella Steffy per fare visita a Douglas, senza però chiedere permesso. Il Forrester è convinto che, ora che il figlio è sotto tutela della sorella e di Finn, abbia maggiori opportunità di vederlo, di stare insieme a lui e di riallacciare i rapporti.

Steffy tuttavia, vedendo il fratello irrompere a casa sua senza chiedere, lo ferma e gli conferma la sua totale imparzialità nella disputa tra lui e Hope, e in riferimento alla tutela del nipote; Thomas si arrabbia alzando la voce, al punto che Finn interverrà invitandolo ad uscire di casa. Per le anticipazioni di Beautiful della puntata di domani, martedì 25 giugno, Thomas è irritato dalla cacciata di casa e arriva a minacciare la sorella Steffy e Finn. Lo stilista vorrebbe vedere suo figlio liberamente tutte le volte che desidera e senza chiedere permesso, ma la coppia l’ha subito frenato.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale5, Douglas è andato a vivere a casa di Finn e della zia Steffy e Thomas è convinto che, ora che il figlio è sotto la tutela della sorella, potrà approfittare della situazione per fargli visita tutte le volte che vorrà. Steffy però intende essere imparziale e ha promesso a Hope che si prenderà cura del piccolo e senza farsi condizionare dalle volontà del fratello, nel più totale rispetto del suo ruolo di tutore legale e delle direttive imposte dal giudice in tribunale.

Nel frattempo, proseguendo con un altro filone della trama della soap opera, prosegue l’amicizia sempre più inaspettata tra Brooke e Taylor, che si sono ritrovare a pranzare insieme a “Il Giardino” per la meraviglia di Deacon.











