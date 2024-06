Beautiful, anticipazioni puntata 22 giugno 2024/ Steffy gela Thomas: ecco perché non lo aiuterà con Douglas

Anticipazioni Beautiful, 22 giugno 2024: fallisce il piano di Thomas di riavvicinarsi a Douglas

Nel palinsesto di Canale5 anche nel weekend continua a fare compagnia ai telespettatori la longeva soap opera statunitense. E dalle anticipazioni sulla puntata del 22 giugno 2024 di Beautiful si scopre che ci sarà un clamoroso risvolto: i fratelli Forrester saranno uno contro l’altro. Nel dettaglio, dopo la burrascosa rottura tra Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson) i due si sono contesi la custodia di Douglas (Joseph Samiri). Il piccolo però stanco della situazione ha deciso di andare a vivere dalla zia Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan).

A questo punto Thomas cercherà di approfittare della situazione per riavere Douglas ma le cose andranno in modo diverso. Steffy farà capire chiaramente al fratello di non avere nessuna intenzione di approfittare della loro parentela per ravvicinarsi a suo figlio, inviterà suo fratello a lasciare la sua casa e a rispettare gli ordini del giudice sulla custodia di Douglas. La giovane Forrester ha intenzione di seguire alla lettera le direttive del giudice per il bene del nipote. Del resto Douglas ha scelto la zia e non uno dei genitori con cui andare a vivere e lei intende garantire la sua serenità. Spazio avranno nelle trame, stando alle anticipazioni di Beautiful anche l’inaspettata amicizia tra Brooke (Katherine Kelly Lang) e Taylor (Krista Allen) e la reazione di Deacon (Sean Kanan), totalmente meravigliato.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Facendo un passo indietro, nelle precedenti puntate di Beautiful ha lasciato di stucco tutti la scelta di Douglas di andare a vivere con la zia Steffy e Finn e non con Thomas o la Hope e Liam. Felice e onorata della scelta del piccolo, tuttavia Steffy ha confessato a Finn tutte le sue preoccupazione e responsabilità nel doversi prendere cura del piccolo. Per lei e Finn l’affido è una sfida importante.

Hope invece è distrutta e crede di essere una pessima madre che non saputo dimostrare abbastanza amore a suo figlio adottivo. La Logan si rammaricherà di aver fatto stare male il bambino e di averlo costretto a fare delle scelte molto difficili, tutto da solo e il marito Liam si sente impotente nel non aver potuto fare nulla prima e nemmeno ora è in grado di ridare coraggio a sua moglie. L’appuntamento con Beautiful dal lunedì dalle 13: 45 alle 14:20 circa su Canale 5.

