Anticipazioni Beautiful, 29 e 30 luglio 2024: il nuovo piano di Bill contro Sheila

Nuovi appuntamenti con Beautiful in programma oggi e domani pomeriggio, lunedì 29 e martedì 30 luglio 2024, come sempre su Canale 5; come rivelano le anticipazioni delle nuove puntate, riportate sul sito di Mediaset Infinity, Deacon vorrebbe troncare i rapporti con Sheila nel timore che Hope possa venirne a conoscenza, ma il loro legame è diventato troppo forte per essere interrotto da un momento all’altro.

Nel frattempo Brooke si ritrova a parlare insieme a Stephen e Lucy dei numerosi avvenimenti dell’ultimo periodo; non solo la sua inattesa amicizia con Taylor, nata dopo una doppia delusione amorosa che entrambe le donne hanno ricevuto da Ridge, ma anche gli strani comportamenti di Bill, i ricatti dell’uomo e la sua storia d’amore con Sheila. Lo Spencer, nel frattempo, prosegue il suo piano per smascherare Sheila e farle confessare i crimini di cui si è macchiata in passato: l’uomo, infatti, rivela a Ridge di volerle rivolgere una proposta di matrimonio, affinché la diabolica rossa ceda e arrivi a confessare gli omicidi commessi.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Bill e Ridge stanno collaborando con l’FBI per incastrare Sheila e farle confessare alcuni crimini commessi in passato, per poi condannarla al carcere a vita: il piano è ben architettato anche se la stanchezza, soprattutto nello Spencer, comincia a farsi sentire.

Intanto Deacon continua ad avere rapporti segreti con Sheila e Hope inizia a nutrire sospetti quando, dopo averlo raggiunto al ristorante, si è accorta che il padre ha interrotto all’improvviso una strana telefonata; la Logan non ha ricevuto spiegazioni e, anzi, Deacon ha prontamente cambiato discorso chiedendole del lavoro e del ritorno di Thomas presso la sua linea di moda.