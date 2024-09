Anticipazioni Beautiful, 9 – 10 settembre 2024: la proposta di Brooke e Ridge a R.J.

Ha inizio una nuova settimana e, con essa, tornano anche in onda le nuove puntate di Beautiful; scopriamo nel dettaglio cosa ci rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity, per gli appuntamenti di oggi e domani pomeriggio, lunedì 9 e martedì 10 settembre 2024. Liam continua ad essere seriamente preoccupato per il sempre più stretto rapporto tra Hope e Thomas e ne ha parlato con Steffy, la quale ha cercato di rassicurarlo sul reale cambiamento del fratello; nonostante abbia tutta l’intenzione di crederle, allo stesso tempo lo Spencer fatica a riuscirci.

Nel frattempo il ritorno di R.J. a Los Angeles è stato accolto da tutti con un caloroso abbraccio e anche Brooke e Ridge sono al settimo cielo; il ragazzo, dopo un lunghissimo periodo in giro per il mondo dove ha affinato la sua ben avviata carriera come influencer, ha fatto ritorno a casa anche se per poco tempo. I suoi genitori vorrebbero che rimanesse a Los Angeles ed entrasse a far parte della loro azienda di famiglia, ma l’influencer spiega loro di non essere fatto per il mondo della moda e preferirebbe continuare la sua carriera in giro per il mondo.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful, Deacon è andato a trovare Sheila in carcere e le ha ribadito tutto il suo amore per lei, chiedendole scusa per aver tradito la sua fiducia; la donna apprende le motivazioni dello Sharpe, che ha agito in questo modo soprattutto per tutelare Hope, e nonostante tutto lo saluta augurandogli il meglio in vista del futuro. Nel frattempo Brooke e Ridge hanno accolto alla Forrester l’inaspettato ritorno di R.J. a Los Angeles; il ragazzo, dopo una lunga carriera come influencer in giro per il mondo, ha fatto temporaneamente ritorno alle sue radici.

I genitori e Hope sono entusiasti e lo accolgono a braccia aperte, Thomas invece è più restio ad aprirsi memore dei loro scontri del passato. Intanto Taylor è sempre più meravigliata per il cambiamento in positivo di Thomas, il quale assicura di aver ritrovato il giusto feeling lavorativo con Hope; anche la Logan ne parla con Taylor e afferma che il vento sembra essere davvero cambiato e che il suo ex ha fatto ritorno in azienda con grande voglia e determinazione.

