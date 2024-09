Anticipazioni Beautiful, 6 – 7 settembre 2024: il ritorno di R.J. Forrester

Sono in arrivo nuove puntate di Beautiful anche nelle giornate di domani e di dopodomani, venerdì 6 e sabato 7 settembre 2024, come sempre nei pomeriggi di Canale 5; come rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Deacon fa visita a Sheila in prigione e le confessa di essere ancora innamorato, in preda ai sensi di colpa per aver tradito la sua fiducia, preferendo proteggere la figlia Hope. La donna comprende le ragioni che l’hanno spinto a tradirla e gli augura il meglio per il futuro, per poi salutarlo.

Beautiful, anticipazioni americane/ Steffy è in pericolo, Finn sospetta di sua cugina Luna!

Intanto la Forrester è in festa per l’inaspettato ritorno di R.J. in città: il ragazzo, dopo essere stato a lungo in giro per il mondo dove ha affinato la sua professione da influencer, è ritornato a Los Angeles con l’obiettivo di rimanervi per un certo periodo. I genitori Brooke e Ridge sono entusiasti e anche Hope lo accoglie a braccia aperte, mentre Thomas, memore del passato, tituba. Nel frattempo lo stesso Thomas, parlando con Taylor, la assicura di essere focalizzato sulla sua attività professionale ma anche di genitore e di aver ritrovato l’armonia con Hope; la stessa Logan lo conferma alla Hayes, anche lei felice del grande cambiamento dello stilista.

Anticipazioni Beautiful, puntata 5 settembre 2024/ Bill chiede a Katie di tornare insieme a lui

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ripercorrendo invece quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful, Carter ha messo alle strette Katie chiedendole se fosse ancora innamorata di Bill; lo Spencer, a sua volta, di ritorno in ufficio si è confidato con la Logan confessandole i suoi sentimenti e chiedendole se fosse disposta a ritornare insieme a lui. La donna tentenna, memore sì delle motivazioni che li hanno portati alla rottura, ma anche consapevole del filo che ancora la unisce a lui.

Intanto Brooke e Hope si sono confrontate riguardo Deacon e il suo grande cambiamento in positivo, ancor più dopo l’eroismo manifestato durante la cattura di Sheila, ma non sanno che ha ancora una relazione segreta con la diabolica donna. Lo stesso Sharpe decide infatti di tornare in prigione, fare visita a Sheila e confidarle ancora una volta i suoi sentimenti, nonostante il tradimento nei suoi confronti l’abbia condannata al carcere.

Anticipazioni Beautiful, puntata 4 settembre 2024/ Katie messa alle strette: è ancora innamorata di Bill?

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Gli appuntamenti televisivi con Beautiful vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle ore 13.45 su Canale 5; in streaming è invece possibile seguire le puntate, in contemporanea alla messa in onda in chiaro, sulla piattaforma di Mediaset Infinity.