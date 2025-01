Va in onda domani, sabato 4 gennaio 2025, l’ultimo appuntamento settimanale di Beautiful su Canale 5 alle 13.45. Durante le festività natalizie la nota soap americana si è presa una pausa, al momento infatti i suoi tantissimi fan stanno vedendo le repliche in attesa di scoprire tutto quello che accadrà nei nuovi episodi. In quelli che verranno trasmessi domani Steffy ci terrà a ribadire quanto sia innamorata del marito, a detta sua l’unico motivo che potrebbe dividerli sarebbe un suo riavvicinamento alla madre naturale. Lei, però, esclude che possa accadere dopo quello che ha fatto alla loro famiglia.

Anticipazioni Beautiful, replica puntata 3 gennaio 2025/ Hope e Liam si separano, Steffy sconvolta

La Forrester non può certo immaginare che mentre esclude che Finn possa avere qualunque tipo di rapporto con Sheila lui in realtà si trova da lei in carcere. Stretto in un abbraccio con la madre il marito di Steffy ammetterà di aver sempre sentito la sua mancanza. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nella replica che andrà in onda domani, sabato 4 gennaio 2025, la Carter si presenterà davanti al giudice per essere processata e finalmente scoprirà e sarà condannata a vita per omicidio.

Anticipazioni Beautiful, replica puntata 1 gennaio 2025/ Confronto tra Hope e Liam, si levano le fedi

Beautiful, replica 4 gennaio 2025: il giudice scarcera Sheila, tutti sconvolti dall’esito del processo

In attesa di scoprire il verdetto Brooke, Deacon ed Eric a Il Giardino ricorderanno il terribile momento in cui Sheila tentò di uccidere Finn e Steffy. Ripenseranno a quanta sofferenza abbia arrecato alle loro famiglie e sono convinti che la donna verrà finalmente condannata. Diversi componenti degli Spencer e dei Forrester saranno presenti all’udienza, la presenza di Liam però darà non poco fastidio al marito di Taylor. Lui ha paura che possa desiderare di tornare insieme alla figlia di Ridge ora che il suo matrimonio con Hope è finito e lo metterà in guardia.

Anticipazioni Beautiful, replica puntata 31 dicembre 2024/ Thomas ha manipolato Hope? Brooke preoccupata

Spencer dirà a Finn che ha il diritto di stare accanto alla madre di sua figlia in un momento così delicato per lei. Le anticipazioni i Beautiful rivelano che l’esito del processo spiazzerà praticamente tutti, il giudice infatti spiegherà che le prove della confessione fatta dalla Carter a Bill per omicidio di primo grado non possono essere considerate valide poiché sono state ottenute illegalmente. A malincuore, quindi, dovrà scarcerare Sheila.