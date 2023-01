Che Dio ci aiuti 7/ Anticipazioni e diretta 26 gennaio: torna Suor Angela?

Che dio ci aiuti 7: commento live della puntata datata 26 gennaio 2023

Al grido di Che Dio Ci aiuti 7, alla nuova puntata della fiction Rai, suor Azzurra interpretata da Francesca Chillemi si trincera in una sentita preghiera a Dio. La novizia si sente orfana delle dritte di Suor Angela. Dopo l’addio della superiora al Convento degli Angeli, Suor Azzurra non riesce a concepire la vita della comunità del Convento in assenza della superiora. Tanto che si spinge a meditare un modo per fare rientrare in Convento la superiora.

Che Dio ci Aiuti 7/ Anticipazioni 2 febbraio: Suor Teresa ha un segreto? Azzurra...

Che Suor Azzurra possa riuscire nell’intento di fare rientrare in Convento l’amata superiora?

Nel frattempo, dopo il duro confronto con Suor Azzurra, Giuseppe comunica alla novizia di aver meditato allo spassionato consiglio di meditate sul principio che l’amore é libertà, anche se questo vuol dire lasciare andare. (Agg. Di Serena Granato)

Uomini e Donne/ Diretta e anticipazioni 23 gennaio: Lavinia furiosa con Alessio

Giuseppe si confronta con suor Azzurra e…

Le trame di Che Dio Ci Aiuti vedono il piccolo Elia fungere il ruolo di protagonista nel mezzo delle dinamiche del Convento degli Angeli. La crescita del piccolo appare piuttosto difficile, dopo che Elia si é rivelato orfano della madre acquisita e non naturale. Nel frattempo, Suor Azzurra ha un duro confronto con Giuseppe, che sposato ha convenuto con la moglie di adottare un bambino. Nel frattempo, nel mezzo della pratica dell’adozione avviata, Giuseppe ha scoperto di essersi ammalato di un tumore, motivo per cui, a detta della suora lui dovrebbe rinunciare all’adozione, al fine di evitare che il beneficiario dell’adozione possa poi subire dei dispiaceri dovuti alla malattia del padre adottivo.

Che Dio ci aiuti 7/ Diretta 19 gennaio: Suor Azzurra lascia il Convento?

Ma quale sia la scelta finale di Giuseppe non é ancora dato da sapere. (Agg. Di Serena Granato)

Miriam subentra nelle vicende di Che Dio ci aiuti 7

La nuova puntata di Che Dio Ci aiuti 7, datata 26 gennaio 2023, si apre con la l’arrivo nelle trame del Convento degli Angeli di Miriam. Si tratta della new entry femminile nella storia della fiction di Rai 1, di nome Miriam.

La giovane donna si presenta come una baby sitter , volitiva e pronta a mettersi in discussione come persona e nella professione, sempre pronta a dare una mano all’occorrenza. Quale ruolo giocherà nelle vicende che vedono protagoniste le suor del Convento degli angeli?

Il piccolo Elia si é rivelato orfano della madre adottiva, venuta a mancare improvvisamente.

(Agg. Di Serena Granato)

Che Dio Ci Aiuti 7, anticipazioni 26 gennaio: emergenza per Azzurra!

Nella terza puntata di Che Dio ci aiuti 7 vedremo Azzurra in grandi difficoltà quando si renderà conto di non riuscire a gestire da sola tutte le emergenze del convento. Il nuovo appuntamento televisivo con la fiction va in onda giovedì 26 gennaio, e riparte dall’addio di Suor Angela (Elena Sofia Ricci ha lasciato Che Dio ci Aiuti nella puntata della scorsa settimana) e tante responsabilità per il personaggio interpretato da Francesca Chillemi. Al suo fianco ci saranno però lo psicologo Emiliano (che ha il volto di Pierpaolo Spollon) e la sempre esuberante Suor Costanza (la frizzante Valeria Fabrizi), quest’ultima una delle colonne storiche della fiction di Rai 1.

Nel dettaglio, scopriamo le anticipazioni sulla terza puntata di Che Dio ci aiuti 7. Nell’episodio 7×05 dal titolo Un lungo addio, Azzurra non ne può più di Suor Teresa, la nuova arrivata al Convento degli Angeli Custodi. Le due si sfidano, e si studiano a vicenda, l’una pronta a colpire l’altra. Le due hanno dei modi di fare agli antipodi, eppure stavolta Azzurra dovrà deporre l’ascia quando si renderà conto che avrà bisogno di una mano “divina” in più per gestire le ragazze del convento. Il problema è che Azzurra non può semplicemente chiedere a Suor Teresa di aiutarla, per questo, con una spinta di Suor Costanza, deve trovare un modo per convincerla a collaborare. Intanto Ludovica è affascinata da Ettore, ma il loro appuntamento non è andato bene perché lui da quel momento la evita. E lei non capisce il perché.

Che Dio ci Aiuti 7, anticipazioni terza puntata: Sara ed Emiliano, galeotta la festa di Elia…

Nell’episodio successivo di Che Dio ci Aiuti 7, sempre in onda stasera, vedremo Sara ed Emiliano avvicinarsi sempre di più, complice una festa da organizzare per il piccolo Elia. Nell’episodio 7×06 dal titolo Apri gli occhi, i due ragazzi vogliono tirare su il morale al bambino, che da quando è al convento si sente molto triste. Così cercando di capire come fare una torta che possa piacergli per il suo compleanno. La loro complicità aumenta nel momento in cui si mettono all’opera… Scoccherà anche il bacio? Forse è presto per dirlo. Intanto al convento si presenta Carolina, l’ex barista dell’Angolo Divino, arrivata per far visita ai suoi vecchi amici.

Suor Costanza è molto contenta di rivedere la ragazza, alla quale si era legata nella scorsa stagione. Tuttavia ben presto inizia a sospettare che Carolina non sia giunta lì per caso. Potrebbe esserci un’altra ragione? La suora cercherà di scoprirlo, indagando nel suo modo, come solo lei sa fare!











© RIPRODUZIONE RISERVATA