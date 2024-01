RISULTATI COPPA ITALIA/ Cremonese, l’unica cadetta! Diretta gol live score ottavi, oggi 3 gennaio 2024

RISULTATI COPPA ITALIA: LA SQUADRA CADETTA

Qualsiasi sarà il verdetto questa sera allo stadio Olimpico, nei risultati di Coppa Italia ci sembra adesso doverosa una citazione per la Cremonese, che è una delle sole due squadre di Serie B ad avere raggiunto gli ottavi di finale di questa edizione della competizione. L’altra era il Parma che però, in questo calendario così spalmato, è uscito di scena ad inizio dicembre con la sconfitta ai calci di rigore a Firenze contro i padroni di casa della Fiorentina. Gli emiliani avevano sfiorato l’impresa, perché si erano portati in vantaggio di due gol, ma la Fiorentina si salvò nel finale e poi ottenne la qualificazione ai calci di rigore.

Oggi ci proverà la Cremonese, che l’anno scorso aveva fatto meraviglie in Coppa Italia eliminando il Napoli e la stessa Roma per raggiungere le semifinali, anche se all’epoca i grigiorossi lombardi militavano in Serie A. Adesso quindi la priorità per la Cremonese è quella di inseguire il ritorno nella massima categoria, ma fare nuovamente bene pure in Coppa Italia sarebbe naturalmente un grande motivo d’orgoglio per la società lombarda. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI DUE PARTITE

I risultati Coppa Italia saranno grandi protagonisti nelle prossime ore grazie a due partite in programma oggi, mercoledì 3 gennaio 2024, per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023-2024, a caccia del titolo che nella scorsa stagione fu conquistato dall’Inter grazie alla vittoria finale contro la Fiorentina e che già ci ha portato alcune sorprese pure nella corrente edizione, come l’eliminazione del Napoli crollato sotto i colpi del Frosinone, ma anche dei detentori nerazzurri, sconfitti dal Bologna.

Il programma degli ottavi di finale in effetti è stato spalmato addirittura su tre distinte settimane, fra ieri e domani si giocano le ultime quattro partite e oggi sarà l’unico giorno nel quale i risultati Coppa Italia ci regaleranno più di una partita. Per la precisione, si inizierà alle ore 18.00 con Atalanta Sassuolo, mentre alle ore 21.00 sarà la volta di Roma Cremonese, che vedrebbe certamente favoriti sulla carta i giallorossi, pur con i fantasmi del crollo dell’anno scorso proprio contro gli stessi grigiorossi.

RISULTATI COPPA ITALIA: IL REGOLAMENTO

Questo è il programma, ma presentando i risultati Coppa Italia bisogna accennare anche ad alcuni punti del regolamento della manifestazione. Per prima cosa, bisogna ricordare che si tratta di partite secche, quindi in caso di pareggio al triplice fischio finale si dovrà proseguire con i tempi supplementari ed eventualmente anche con i calci di rigore, perché in Coppa Italia solamente le semifinali prevedono la formula delle partite di andata e ritorno per identificare le due finalisti, che poi si giocano il titolo di nuovo in una gara unica.

Bisogna poi ricordare che Atalanta e Roma faranno solamente oggi il loro debutto in Coppa Italia, perché le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A sono “teste di serie” e godono di diversi benefici, come appunto l’esenzione dai turni precedenti e il fattore campo favorevole assicurato in questi ottavi di finale. Spesso si discute su questi aspetti, perché molti vorrebbero invece una formula meno penalizzante per le piccole, ma questo è il regolamento e allora noi attendiamo che cosa succederà oggi…

RISULTATI COPPA ITALIA, OTTAVI DI FINALE

ore 18.00 Atalanta Sassuolo

ore 21.00 Roma Cremonese











