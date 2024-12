L’ultima puntata del 2024 si appresta ad essere imperdibile: stando alle anticipazioni di Che tempo che fa per questa sera – 22 dicembre 2024 – una ‘carrellata’ di ospiti di spicco andrà a tenere compagnia gli appassionati e saranno innumerevoli sia i racconti, gli aneddoti, sia i momenti da vivere semplicemente all’insegna della spensieratezza ed ironia.

Spazio a due stelle, una del cinema e l’altra della musica: le anticipazioni Che tempo che fa – per la puntata di questa sera 22 dicembre 2024 – partono dai due ospiti più altisonanti: Richard Gere e Michael Bublè. Il primo è uno dei volti più rappresentativi di Hollywood, protagonista di film considerati dei must senza tempo. Il secondo è tra i cantanti di fama internazionali più noti e amati, soprattutto per il contributo musicale che come una costante propone proprio per il periodo natalizio.

Che tempo che fa, 22 dicembre 2024: le anticipazioni dell’ultima puntata dell’anno con ospiti stellari

Ma la carrellata di ospiti non finisce qui: le anticipazioni Che tempo che fa – per questa sera 22 dicembre 2024 – proseguono con Ficarra e Picone, in studio per promuovere il loro nuovo film in tutti i cinema a partire dal prossimo 16 gennaio, L’abbaglio. Fabio Fazio accoglierà anche la promozione di Alessia Marcuzzi che su Prime Video dal nuovo anno – 9 gennaio 2024 – sarà in onda con un nuovo game show: Red Carpet – Vip al tappeto.

Ovviamente, per l’ultima puntata di Che tempo che fa del 2024 non poteva mancare il consueto tavolo di ospiti fissi. Con Fabio Fazio ci saranno come sempre Nino Frassica, Simona Ventura, Gigi Marzullo, Maurizio Ferrini, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, e Ubaldo Pantani. Stando alle anticipazioni si aggregheranno anche Diego Abatantuono, Max Giusti e Gianrico Carofiglio. Un parentesi iniziale alla cultura con Antonio Scurati ed Edoardo Prati e ovviamente l’immancabile Luciana Littizzetto con la sua goliardia spumeggiante e spesso anche pungente.

