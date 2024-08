Chicago Fire 12, anticipazioni puntata 7 agosto 2024: una stalker ossessionata da Mouch

Questa sera, mercoledì 7 agosto 2024, andrà in onda in prima serata su Italia 1, alle ore 21.20 circa, un nuovo attesissimo appuntamento con Chicago Fire 12. Nella scorsa puntata abbiamo lasciato i nostri protagonisti alle prese con l’organizzazione del matrimonio tra Brett e Casey, tra difficoltà organizzative e un’aria di festa che coinvolge tutti i membri della squadra. Cosa accadrà, invece, nei tre nuovi episodi?

Le anticipazioni di Chicago Fire 12 di oggi 7 agosto ci svelano che, nel primo episodio, intitolato La nuova arrivata, vedremo Mouch ancora impegnato nel percorso di paramedicina e, proprio in questo modo, conoscerà una donna che sembrerà nutrire un forte interesse nei suoi confronti. Quest’ultima si presenterà anche in caserma, costringendo Mouch a cacciarla via in modo piuttosto brusco. Da quel momento si perdono le tracce della paziente, fino a quando non scopriranno che si era addormentata su uno dei letti della struttura, senza che Mouch si fosse accorto di nulla. Ben presto la situazione prenderà una piega inaspettata, infatti quella che inizialmente sembrava un’infatuazione innocente, si trasformerà in un’ossessione che porterà la donna a presentarsi davanti alla porta di Mouch con una torta al cui interno è nascosto dell’esplosivo.

Anticipazioni Chicago Fire 12: Javi adottato da uno zio?

Le anticipazioni del secondo episodio di Chicago Fire 12, intitolato L’uomo sbagliato, svelano che al centro della storia vi sarà la situazione di Cruz e Javi, il ragazzo che ha adottato. Arriverà una telefonata durante la quale un’assistente sociale affermerà che uno zio sarebbe disponibile ad occuparsi del ragazzo. L’uomo confesserà a Cruz di voler portare Javi con sé in Honduras e, di fronte al dissenso dell’uomo, si offrirà di rinunciare ai propri piani in cambio di 50 mila dollari. Per fortuna Cruz non solo non cederà al ricatto, ma denuncerà il tutto all’assistente sociale, scoprendo che in realtà l’uomo non era uno zio di Javi ma uno scaltro truffatore. Come farà però Cruz a raccontare la verità al giovane?

Nel terzo e ultimo episodio di stasera di Chicago Fire 12, dal titolo L’infiltrato, Severide incontrerà Damon durante un turno notturno ma sparirà nel momento in cui quest’ultimo cercherà di porre qualche domanda. Nel frattempo Ritter confesserà a Violet quello che ha scoperto riguardo Damon e sarà proprio quest’ultima a convincerlo a raccontare tutto al tenente Kidd. Verso il finale di puntata, uno dei mezzi verrà rubato da un gruppo armato: cosa si nasconde dietro questo gesto?