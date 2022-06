Nuovo appuntamento con Chicago Fire 9, la serie action di Italia1 incentrata su una squadra di pompieri della Caserma 51 di Chicago. Stasera, mercoledì 22 giugno, andranno in onda tre nuovi episodi. Nel particolare, vedremo il team occuparsi di un incendio in un accampamento, poi i protagonisti ne dovranno domare un altro in una casa dove Severide ha vissuto da bambino. Infine ci sarà un episodio molto intenso in cui Casey rischierà quasi la vita durante una missione d’emergenza. Ecco le anticipazioni degli episodi di stasera.

Chicago Fire 9, anticipazioni episodi 22 giugno: un annuncio importante per Cruz

Nell’episodio 9×07 di stasera, dal titolo Nel bel mezzo dell’inverno, la Caserma 51 interviene per spegnere un incendio in un accampamento di senzatetto. Casey e Severide salvano un uomo, chiamato dagli amici “Big Jim”, e decidono di andare in fondo alla vicenda per risalire al colpevole. Cruz, rimasto ferito durante l’operazione di soccorso, fa un annuncio importante a tutti: sta per diventare padre.

A seguire, l’episodio 9×08 dal titolo Via di fuga. La Caserma 51 risponde a una chiamata d’emergenza per una casa dove Severide ha vissuto quando era piccolo. L’incontro con un ragazzo diabetico, che ha bisogno di cure, gli fa riaffiorare ricordi dolorosi del suo passato. Intanto, alla 51 è arrivato Greg Grainger dalla Caserma 40 per sostituire Herrmann, che è andato in vacanza. Casey non accetta di buon grado di farsi comandare da lui, dato che ha il grado più alto.

Chicago Fire 9, anticipazioni episodi 22 giugno: l’incidente di Casey

La serata in compagnia di Chicago Fire 9 si conclude con l’episodio 9×09 intitolato Codice rosso. Durante un’operazione di soccorso, Casey ha un incidente e sbatte la testa. Inizialmente dà per scontato di non essersi fatto niente, ma in un secondo momento comincia ad accusare i primi sintomi di dolore. Altrove, Mackey riceve una proposta di lavoro allettante alla caserma 33, mentre Kidd fa un acquisto speciale.

