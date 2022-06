Anticipazioni Chicago Fire puntata 22 giugno 2022/ Casey ha un incidente e…

Chicago Fire, anticipazioni puntata 22 giugno 2022: Casey fa una scoperta

La prossima settimana andranno in onda su Italia 1 i nuovi episodi della serie Chicago Fire 9. Nell’episodio intitolato “Nel bel mezzo dell’inverno”, ci sarà l’intervento dei vigili del fuoco in un accampamento di senzatetto. Casey e Severide salvano un uomo, chiamato dagli amici “Big Jim”, svenuto dietro una tenda in fiamme, mentre Cruz viene colpito al collo da una scheggia di una bombola di propano esplosa poco prima. Vanessa, una ragazza facente parte del gruppo di senzatetto dell’accampamento si reca in caserma e rivela ai vigili del fuoco che l’incendio potrebbe essere stato doloso, così Severide e Casey decidono di andare a fondo alla storia. Poco dopo Big Jim muore in ospedale in seguito alle ferite riportate, facendo diventare l’incendio non solo doloso, ma anche omicidio colposo. Casey scopre dove era stata venduta la bombola di propano esplosa, grazie alla scheggia che Capp ha conservato per prendere in giro Cruz, e ottiene i video di sicurezza del negozio per trovare il colpevole, mobilitando tutta la 51 al controllo dei video. Gallo riesce nell’intento e lo comunica a Casey e a Severide che si recano nella casa del colpevole con la polizia facendolo arrestare.

L’ORA INCHIOSTRO CONTRO PIOMBO/ Anticipazioni 2a puntata e diretta: Nicastro contro i carabinieri

Nell’altro episodio di Chicago Fire 9 che andrà in onda intitolato “Via di fuga”, Herrmann va in vacanza e alla 51 arriva come suo sostituto Greg Grainger, tenente alla 40. Le squadre rispondono a un’emergenza per un incendio in una casa dove Severide aveva vissuto da bambino. Grainger comincia subito a dare ordini all’autopompa, ma Casey lo interrompe dicendogli che è lui che comanda avendo il grado più alto. Kelly trova nella sua vecchia camera al primo piano un ragazzo e lo fa uscire facendolo calare sulla grondaia, tecnica che usava quando viveva lì per scappare di casa. Matthew e Kidd vedono da lontano la madre del ragazzo che sta andando verso il frigorifero, ma i suoi vestiti prendono fuoco e i due pompieri riescono a salvarla e Brett e Mackey la portano al Chicago Med anche se resta gravemente ustionata. Casey pensa che la donna volesse salvare della droga custodite nel frigo, così Boden contatta la narcotici e un detective di essa e Kelly si recano nella casa per cercare prove.

Cosa succederà in The Good Doctor 6?/ Situazioni di vita e di morte per Shaun Murphy

Chicago Fire 9: Mackey riceve una proposta di lavoro e…

Nello stesso episodio di Chicago Fire 9 in onda la prossima settimana su Italia 1, Cruz per estendere la linea di prodotti legati allo Slamigan, chiede idee ai colleghi della 51. Le idee di Capp, Tony, Ritter, Gallo e Mouch si rivelano fallimentari in quanto non convincono Joe, il quale decide di prendere spunto da un dialogo tra Stella e Gianna: una linea di abbigliamento femminile per le donne vigili del fuoco. I modelli creati da Cruz lasciano però basite le ragazze, che decidono di appropriarsi del progetto richiedendo una parte degli introiti.

L'ORA INCHIOSTRO CONTRO PIOMBO, STORIA VERA/ Dal 1900 lotta alla mafia

Intanto Kelly e il detective della narcotici trovano nella casa il marito della donna che racconta ai due che la moglie stava cercando di salvare più dosi di insulina possibile, acquistata ad un prezzo inferiore per i problemi economici familiari, per il figlio diabetico. Così Severide, recatosi al Chicago Med, chiede aiuto ad April, la quale riesce a far entrare il ragazzo in un programma di test che gli permetterà di avere l’insulina gratuitamente. Nell’episodio di Chicago Fire 9 intitolato “Codice rosso”, Casey durante un intervento sbatte la testa e in un secondo momento accusa il dolore. Mackey riceve una proposta di lavoro alla caserma 33, e Kidd fa un acquisto speciale. L’appuntamento per la prossima puntata è per il 22 giugno alle ore 21.10 su Italia 1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA