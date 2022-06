Anticipazioni Chicago Fire 9 puntata 6 luglio/ Severide chiede a Stella di sposarlo

Chicago Fire 9 torna in onda nella prima serata di Italia1 mercoledì 6 luglio. Secondo le anticipazioni, il tenente Kelly Severide si deciderà a fare il grande passo con la fidanzata Stella Kidd, chiedendole di sposarlo: lei accetterà? Inoltre scopriremo aggiornamenti sullo stato di salute di Casey, mentre Sylvie dovrà fare una scelta e decidere se tornare con il suo ex. Chicago Fire 9 è la nona stagione della serie action, creata da Michael Brandt e Derek Haas, e segue le vicende di una squadra di vigili del fuoco di Chicago tra storie professionali e personali.

Chicago Fire 9, anticipazioni episodi 6 luglio: Casey riceve i risultati della sua risonanza

Le anticipazioni di Chicago Fire 9 del 6 luglio svelano che nell’episodio 9×13 dal titolo Non riagganciare, Casey e Sylvie si allontanano in seguito ai risultati della risonanza a cui lui si è sottoposto dopo il suo incidente. Cruz sfida Hermann in una gara per bambini. Inoltre, la moglie di Boden, Donna, è costretta a tenere lezioni su zoom alla caserma dei pompieri a causa della scarsa connessione Wi-Fi di casa.

A seguire, l’episodio 9×14 intitolato Quello che viene dopo. Severide e Casey esaminano le circostanze di ciò che ha causato un incendio in una fabbrica di cibo per animali locale quando è stato trovato acido solforico sulla scena. Inoltre, Severide dice a Casey che vorrebbe chiedere a Stella di sposarlo. La situazione fa riflettere Casey sui suoi veri sentimenti per Sylvie.

Chicago Fire 9: Severide e Stella si sposano

Le anticipazioni di Chicago Fire 9 del 6 luglio ci dicono inoltre che nell’episodio 9×15, intitolato Un panico da brividi, Boden, Severide e Casey si trovano in una situazione scomoda quando discutono del futuro di Stella, che è stata appena promossa tenente. Severide crede che la donna non voglia sposarsi di nuovo, ma rimane sorpreso quando lei accetta la sua proposta di matrimonio. Casey, invece, rivela a Sylvie i suoi sentimenti.

