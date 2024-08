Chicago Med 9, anticipazioni puntata 8 agosto 2024: ecco i tre nuovi episodi

Giovedì 8 agosto ritorna in prima serata su Italia 1, alle ore 21.20 circa, una delle serie più attese dal pubblico italiano con il suo secondo episodio, Chicago Med 9. Lo spin-off della famosissima serie tv Chicago Fire ha visto il ritorno dell’amatissimo team di medici impegnati nella risoluzione di nuovi difficili casi. Così come avvenuto la scorsa settimana, anche giovedì 8 agosto andranno in onda ben 3 episodi, pronti a tenere incollato il pubblico allo schermo.

Cosa accadrà in questo nuovo episodio di Chicago Med in onda in prima serata giovedì 8 agosto su Italia 1? Scopriamo qualche scottante anticipazione. Nel primo episodio di questa nuova puntata di Chicago Med 9 in onda giovedì 8 agosto 2024 in prima serata su Italia 1, intitolata “Non è tutto come sembra” vedremo al centro della storia il personaggio di Sharon Goodwin, infatti due persone a cui lei tiene molto saranno coinvolte in un violento incidente e arriveranno al pronto soccorso in fin di vita. In questo episodio vedremo anche il ritorno di Archer, impegnato a curare un uomo con una storia familiare alle spalle molto particolare.

Anticipazioni Chicago Med 9: la richiesta della dottoressa Goodwin

Nel secondo episodio di Chicago Med 9, dal titolo “Ti prometto di non lasciarti mai”, la dottoressa Goodwin chiederà a Charles di valutare le capacità mnemoniche del suo ex marito, mentre il dottor Archer sarà impegnato a risolvere due casi molto delicati. Infine, nel terzo episodio intitolato “Credevo di aver chiuso con te” al centro della storia vi sarà la dottoressa Maggie, che dovrà seguire una paziente con cui scatterà immediatamente un rapporto empatico, rendendo il lavoro del medico molto più difficile di quanto previsto.

Intanto Ripley incontrerà una persona legata al suo passato che arriverà in ospedale e sarà curata proprio da lui. Dopo queste incredibili anticipazioni del secondo episodio di Chicago Med in onda giovedì 8 agosto in prima serata su Italia 1, non ci resta altro da fare che metterci comodi e godere di questo nuovo straordinario appuntamento televisivo.