Anticipazioni Chicago Med 9, puntata dell’8 agosto 2024: ansia e preoccupazione per Goodwin

Prende il via a partire da oggi, giovedì 1 agosto 2024, la serie statunitense Chicago Med giunta ormai alla nona stagione. Lo spin-off della nota e longeva Chicago Fire vede il team di medici torna in corsia per affrontare nuovi e complicati casi clinici. Non mancano politiche d’ufficio e vicende di carattere personale. Scopriamo cosa accade nei primi tre episodi stagionali. La serie andrà in onda ogni giovedì in prima serata su Italia 1 ed in ogni puntata verranno trasmessi tre episodi.

Anticipazioni Chicago Med 9, puntata 1 agosto 2024/ Subito tensioni tra Charles e il nuovo arrivato Ripley

Dalle anticipazioni su Chicago Med 9 della puntata dell’8 agosto 2024 si scopre anche quale sarà la trama del primo episodio dal titolo Non è tutto come sembra. Al centro degli eventi ci sarà Goodwin alle prese con una scioccante notizia, due persone a lei molto care saranno vittime di un terribile incidente. Arrivati al pronto soccorso le loro condizioni saranno critiche e rischieranno di perdere la vita. Goodwin sarà in ansia e preoccupata per la loro sorte. E poi ancora durante l’episodio spazio avrà anche Archer, ritornato al Med, dovrà curare un uomo preoccupato per una maledizione familiare.

Chicago Med 8/ Anticipazioni 28 settembre: tempesta di neve e caos in ospedale

Chicago Med 9, anticipazioni prossima puntata: Archer alle prese con un caso difficile

Dalle anticipazioni su Chicago Med 9 dell’8 agosto 2024 si apprende anche quale sarà la trama del secondo episodio di puntata dal titolo Ti prometto di non lasciarti mai. La dottoressa Sharon Goodwin recluterà Charles per valutare la memoria del suo ex marito. Nelle trame si inserirà anche il dottor. Archer che avrà a che fare con due casi delicati, da una parte dovrà curare uno dei coetanei di Sean del centro di riabilitazione e dall’altra avrà a che fare con una donna di una clinica rurale il cui aborto è stato trattato in modo inappropriato e gli imprevisti saranno dietro l’angolo.

Chicago Med 8/ Anticipazioni 7 settembre: Goodwin dovrà risolvere un brutto disguido in ospedale

Infine, le anticipazioni sulla prossima puntata di Chicago Med 9 svelano anche che cosa accadrà nell’ultimo episodio di puntata dal titolo Credevo di aver chiuso con te. Al centro delle trame questa volta ci sarà la dottoressa Maggie. Quest’ultima entrerà subito in empatia con una paziente la cui madre ha paura di acconsentire a un intervento chirurgico rischioso per il figlio. Per Ripley, invece, tornerà una persona dal suo passato che dovrà curare.

Chicago Med 9 anticipazioni: colpi di scena in questa nuova stagione

Svelate tutte le anticipazioni della prossima puntata di Chicago Med 9 non resta che rivelare che anche in questa nuova stagione non mancheranno i colpi di scena ed i risvolti inaspettati. Riparte dopo l’addio del dottor Will Halstead (Nick Gehlfuss) che si è dimesso alla fine della scorsa stagione, come forma di protesta nei confronti di Jack Dayton che ha acquistato l’ospedale e ha fatto pressioni per usare un macchinario tecnologico che ha causato la morte di un paziente e vedrà l’arrivo nel cast di Luke Mitchell, nei panni del medico Mitchell Ripley.