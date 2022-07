Anticipazioni Chicago P.D. 8, puntata 4 luglio/ Upton ad un bivio: amore o lavoro…

Chicago P.D. 8, anticipazioni puntata 4 luglio

Lunedì 4 luglio, in prima serata, Italia 1 trasmette una nuova puntata di Chicago P.D., la serie poliziesca americana che, giunta ottava stagione, continua ad appassionare il pubblico. La serie tv, nato come spin-off di Chicago Fire, vede come protagonisti i poliziotti del distretto 21esimo del Dipartimento di Polizia di Chicago e, nell’ottava stagione, le indagini si concentrano dell’Intelligence guidata dal sergente Hank Voight (Jason Beghe). In ogni episodio si fondono le indagini legate ai vari casi e le vicende personali dei poliziotti.

Nel corso della puntata in onda questa sera, i telespettatori assisteranno a due episodi in cui la squadra guidata da Voight sarà alle prese con casi difficili da risolvere. Non mancheranno, poi, le vicende personali di ciascun protagonista che rischiano di compromettere l’esito delle indagini stesse. Come per tutti i programmi Mediaset, anche la nuova puntata di Chicago P.D. 8 può essere vista in streaming su Mediaset Play la cui app è disponibile per tutti i dispositivi.

Chicago P.D. 8: le anticipazioni degli episodi “Bambole scacciapensieri” e “Al sicuro”

Nel primo episodio di Chicago P.D 8 in onda questa sera dal titolo “Bambole scacciapensieri“, una donna in dolce attesa del Guatemala, dopo essere stata uccisa con un colpo di pistola, viene buttata giù da un palazzo. Burgess, nel frattempo, continua a portare avanti le pratiche per l’adozione e le indagini portano la squadra a scoprire uno spaventoso traffico volto a far nascere bambini in America bambini guatemaltechi da dare in adozione.

Nel secondo episodio dal titolo “Al sicuro“, in città, si aggira una squadra che irrompe negli appartamenti aggredendo i proprietari e costringendoli ad aprire le casseforti. La squadra indaga sugli ultimi furti provando ad indentificare l’identità dei responsabili. Nel frattempo, Upton sembra ad un bivio. Volendo dimostrare a Voight che la storia d’amore con Halstead non compromette il suo lavoro, si dedica totalmente alle indagini mettendo da parte la sua stesse vita privata.

