Anticipazioni Chicago PD 9 puntata 25 luglio 2022/ Kim verrà dimessa dall’ospedale…

Chicago PD 9, cosa succederà nella prossima puntata del 25 luglio 2022? Le anticipazioni

Il prossimo 25 luglio andranno in onda in prima serata su Italia 1 altri due episodi della serie Chicago PD 9. Cosa succederà? Kim verrà dimessa dall’ospedale? Nell’episodio intitolato Quello accanto a me, il passato di Halstead torna a galla quando un suo ex commilitone viene coinvolto in un’esplosione fatale. Intanto l’FBI avvia le indagini sulla sparizione di Roy. Upton sente la pressione del segreto che lei e Voight stanno condividendo. Nell’altro episodio intitolato Nell’oscurità Upton e Ruzek rispondono a una chiamata di emergenza proveniente da un edificio abbandonato. Indagando sull’accaduto si trovano per le mani un caso complicato.

Chicago PD 9, anticipazioni puntata 18 luglio 2022/ Kim viene ricoverata in ospedale…

C’è Jay Halstead al centro del terzo episodio di Chicago PD 9. Jay parla di ciò che è accaduto durante una delle sue missioni. Kim Burgess intanto verrà dimessa dall’ospedale e potrà tornare al suo lavoro e dalla sua famiglia. Jai ritrova un vecchio “amico”. Una persona con cui è stato in Afghanistan per due missioni e che conosce bene. Entrambi erano amici. Poi però qualcosa è cambiato per via di un errore di Knox. Jay lavora al caso spinto dalla rabbia. Dal bisogno di fare la cosa giusta questa volta. Di non sbagliare come sente di aver fatto in Afghanistan. Hailey gli copre le spalle mentre i suoi pensieri vanno a quello che sta accadendo. La Miller non si è fermata. Ha mandato tutto all’FBI che adesso sta indagando.

Chicago PD, anticipazioni puntata 18 luglio 2022/ Kim Burgess lotta per la vita...

Chicago PD 9, dove siamo rimasti: Kim Burgess in pericolo di vita

Nei due precedenti episodi di Chicago PD 9, si riparte da Kim Burgess. La donna lotta tra la vita e la morte dopo essere stata aggredita. Intanto, continuano le ricerche di Sam. La squadra scopre che un suo conoscente, Mark Irwin potrebbe averlo aiutato a lasciare la città. Ava, un’informatrice della Narcotici, inizia a collaborare anche con l’Intelligence. Durante un incontro con i G-Park Lords per avere informazioni su un carico di droga la ragazza viene violentata e uccisa. Poco dopo un’altra ragazza, Sara, viene violentata e ferita ma riesce a sopravvivere. I due casi all’inizio sembrano scollegati, ma Burgess riesce a trovare il legame comune: l’ufficiale di custodia che cura i casi di entrambe le donne.

Chicago PD, anticipazioni puntata 11 luglio 2022/ Darrell chiede aiuto a Voight ma...

Nell’altro episodio di Chicago PD 9 andato in onda lo scorso 18 luglio, Burgess viene dimessa dall’ospedale, ma le sue ferite, fisiche ed emotive, sono ben lontane dall’essere guarite. Kim tornerà al lavoro? Al momento non è pronta e, come lei stessa ammette, forse non lo sarà mai. E il fatto di non poter mettere fine alla storia, non sapere dove si trovi Roy di certo non l’aiuta. Hailey cerca di starle più vicina possibile, per amicizia e affetto, certo, ma anche per senso di colpa. Adam, intanto, è alle prese con una nuova informatrice, Ava, e un caso che di momento in momento non fa che complicarsi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA