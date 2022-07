Chicago PD, anticipazioni puntata 18 luglio 2022/ Kim Burgess lotta per la vita…

Chicago PD, cosa succederà nella prossima puntata? Kim viene ritrovata viva ma…

Dopo il gran finale dell’ottava stagione della serie Chicago PD, i fan sono rimasti con il fiato sospeso. Nella nona stagione della serie ripartiranno le vicende della polizia di Chicago, dell’unità di pattuglia e dell’unità d’intelligence, contro i crimini che affliggono ogni giorno le strade della loro città. L’ottava stagione si è conclusa con la risoluzione del caso sul rapimento di Burgess. Kim è stata ritrovata viva e portata immediatamente al Chicago Med. A trovarla sono stati Atwater ed Halstead, i quali sono riusciti ad ottenere risultati. Il sergente è tornato alle vecchie abitudini. Fortunatamente, Hailey ha intuito le sue intenzioni ed è riuscita a farlo ragionare.

Nella nona stagione della serie non ci saranno uscite di scena sconvolgenti per la nona stagione di Chicago PD. Per come si era conclusa l’ottava stagione, si ipotizzava che il cast non avrebbe subito particolare modifiche. La nona stagione della serie Chicago PD è composta da 22 episodi che andranno in onda su Italia 1 dal 18 luglio 2022. Nel primo episodio della nona stagione intitolato Il tassello mancante, le anticipazioni rivelano che Sam Miller cerca disperatamente il killer di suo figlio. Voight e Upton affrontano le conseguenze di una loro decisione.

Chicago PD, come si è conclusa l’ottava stagione? I fan con il fiato sospeso per la sorte di Kim

Nell’altro episodio della nona stagione di Chicago PD che andrà in onda il prossimo 18 luglio su Italia 1 in prima serata, alcune anticipazioni rivelano che l’agente Kim Burgess lotterà per la sua vita mentre la squadra si affretterà a trovare il suo rapitore. Sam Miller è alla disperata ricerca dell’assassino di suo figlio. Voight e Upton affrontano le conseguenze della loro decisione mortale. Ruzek lotta con la pressione della situazione. Da lunedì 18 luglio le avventure di Chicago PD proseguiranno. Mediaset, infatti, ha scelto di mandare in onda anche le puntate della nona stagione. Queste ultime, come di consuetudine, saranno trasmesse in prima serata su Italia 1.

Il finale dell’ottava stagione della serie Chicago PD ha spaventato i fan. In molti si sono chiesti quale fosse il destino di Kim Burgess. Kim Burgess è stata colpita e rapita. Cosa succederà nel finale di stagione? L’Intelligence riuscirà a riportarla a casa? “La posta in gioco è sempre più alta quando si tratta di uno dei nostri” ha dichiarato Patrick Flueger. “Tutti rivogliono Burgess e ognuno ha le proprie idee su come agire al meglio. È sicuramente una ricetta per il conflitto. Ruzek ha una figlia di cui è ora responsabile. Dovrà cambiare per lei, ma per ora, penso che la sua testa stia esplodendo“, ha aggiunto.











