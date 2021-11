Anticipazioni Cuori sesta puntata/ Il ritorno di Cesare, la difficile scelta di Delia

Cuori, anticipazioni nuova puntata in onda martedì 16 novembre 2021

La sesta puntata della fiction “Cuori”, in onda su Rai1, sarà caratterizzata da una serie di imperdibili colpi di scena. In primo luogo, gli spettatori che si sono appassionati alle vicende con protagonisti Pilar Fogliati e Daniele Pecci, dovranno prepararsi ad un cambio di programmazione che vi avevamo già annunciato la scorsa settimana. Il nuovo appuntamento, infatti, non andrà in onda come di consueto nella prima serata di domenica ma anticiperà a martedì 16 novembre, sempre a partire dalle ore 21.30.

Secondo le anticipazioni della imminente nuova puntata di “Cuori”, il primo episodio dal titolo “La scelta” vedrà al centro della trama un inaspettato ritorno in città, quello di Cesare. L’uomo anticiperà il suo rientro dopo il viaggio in America e ciò porterò ad un certo imbarazzo in Delia ed Alberto, soprattutto dopo quello che è successo tra i due. Alberto farà sapere di aver preso una importante decisione, quella di svelare a tutti il suo amore nei confronti della cardiologa che, di contro, sarà molto combattuta. Nel frattempo, il rientro in ospedale del primario per Mosca sarà un duro colpo dal momento che dovrà fare i conti con il suo operato durante l’assenza di Cesare.

Sesta puntata fiction “Cuori”: trama secondo episodio

La sesta puntata di “Cuori” in onda eccezionalmente martedì 16 novembre (prima di poterla rivedere nella sua collocazione tradizionale della domenica a partire dal 21 novembre prossimo), vedrà la messa in onda del secondo episodio dal titolo “La scelta di Mosca”. Secondo le anticipazioni della fiction, in ospedale non mancherà un grande trambusto dopo il ricovero di una paziente la cui situazione appare sin dall’inizio molto delicata.

Si tratta di Margherita, la quale arriverà in ospedale con un grave problema cardiaco in seguito ad una lite con il marito. Sottoposta prontamente ad una delicata operazione chirurgica, le sue condizioni resteranno molto critiche anche dopo l’intervento. A quel punto a prendere in mano la situazione sarà Delia, con una scelta per nulla semplice: improvviserà infatti una tecnica vista a Houston, prendendosi tutte le responsabilità anche in caso di possibile fallimento. Come andrà a finire?

