Anticipazioni Cuori quinta puntata/ Delia scompare misteriosamente, i dubbi di Mosca

Anticipazioni quarta puntata “Cuori” in onda il 14 novembre 2021

La quinta puntata della fiction “Cuori” è in programma per la prossima domenica 14 novembre su Rai1 ma già da ora sono disponibili le tanto gradite anticipazioni. La fiction con protagonista Pilar Fogliati e Daniele Pecci appassiona appuntamento dopo appuntamento grazie alla bravura degli attori ma anche e soprattutto alla storia narrata. Cosa accadrà nel corso della prossima puntata, quinta di otto in programma?

Ancora colpi di scena nel corso della fiction “Cuori” che si aprirà con il primo episodio dal titolo “Suzanne”. Stando alle anticipazioni trapelate dal portale BlastingNews, mentre Alberto si trova in un locale con Karen, una persona presente sarà colta da un malore. Si tratta di Gianni Sciortino, un vero e proprio ‘playboy’ conosciuto da molti e che sarà ricoverato per la gioia delle pazienti che cercheranno di raggiungerlo per strappargli un autografo. Gianni però, oltre ad essere uno spaccone è anche un attento osservatore ed in poco tempo comprenderà che tra Delia ed Alberto il feeling ed i sentimenti reciproci sarebbero molto forti.

Quinta puntata fiction “Cuori”: trama secondo episodio

La quinta puntata di “Cuori” in onda la prossima settimana, domenica 14 novembre, proseguirà con il secondo episodio dal titolo “Corto circuito”. Stando alle anticipazioni, il soggiorno di Cesare in America provocherà dei dubbi in Mosca il quale inizierà a scoprire sempre di più la verità. L’equipe però si troverà anche alle prese con un altro mistero.

Poco prima di essere sottoposto ad intervento chirurgico, un paziente rifiuterà di operarsi senza una spiegazione logica. Come mai? Proprio quando l’emergenza sembra essere rientrata, scoppierà un altro colpo di scena clamoroso: Delia sparirà nel nulla, facendo perdere misteriosamente le sue tracce. La puntata in programma per la prossima domenica, dunque, si preannuncia molto attesa. Come svelato in anteprima su BlastingNews, inoltre, il quinto appuntamento anticipa di appena due giorni il sesto, in programma per il prossimo martedì 16 novembre che prenderà il posto lasciato vuoto dalla serie di successo “Imma Tataranni 2”. Piccolo cambio di programmazione previsto però in via del tutto eccezionale.

