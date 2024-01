Anticipazioni Doc-Nelle tue mani 3/ Terza puntata, 25 gennaio 2024: arriva paziente che Fanti conosce bene

Doc-Nelle tue mani 3, anticipazioni 25 gennaio 2024: Andrea Fanti sconvolto da un ricordo

Continua il successo della serie di Rai 1 con protagonista Luca Argentero e dalle anticipazioni sulla puntata del 25 gennaio di Doc-Nelle tue mani 3 si scopre che non mancheranno spiazzanti colpi di scena. Al centro delle trame ci sarà come sempre il Dottor Andrea Fanti sempre più determinato a scavare nella sua memoria a qualunque costo. Spazio avranno, ovviamente anche gli altri medici, dottori e specializzandi dell’ospedale come la dottoressa Giulia Giordano (Matilde Gioli) ed il dottor Riccardo Bonvenga (Pierpaolo Spollon)

Andando con ordine, la 3^ puntata di Doc 3 si aprirà con il quinto episodio dal titolo Il beneficio del dubbio. Il dottor Andrea Fanti (Luca Argentero) riuscirà a recuperare un altro ricordo che ne sarà totalmente sconvolto. Inoltre, comincerà ad avere fatica che possa corrispondere al vero. Così, prende un’importante decisione. Chiede a Enrico di sospendere la terapia. Il principale dei problemi di Fanti, infatti, è proprio a non riuscire più a capire se i ricordi che gli riaffiorano sono reali ricordi o immaginazioni frutto della sua mente. Nel frattempo in reparto la situazione sarà caotica. Da una parte a causa della nuova paziente Rita, una giovane donna che rifiuta la chemioterapia e dall’altra a causa di una paziente che la squadra di Andrea Fanti conosce molto bene.

Anticipazioni Doc-Nelle tue mani 3, spoiler 3^ puntata (25 gennaio 2024): Giulia in piena crisi

Le anticipazioni di Doc 3 sulla puntata del 25 gennaio 2024 svelano anche che cosa succederà nell’episodio 6, il cui titolo è La vela. Andrea Fanti (Luca Argentero) continuerà ad essere in profonda crisi. I ricordi che ha recuperato causeranno il crollo di tutte le certezze che aveva sul suo passato. E non è tutto, i problemi non sono finiti qui. Nonostante sia la fase più buia della sua vita, infatti, Fanti intenderà andare fino in fondo a qualunque costo, vuole ritrovare la sua memoria per farlo è disposto a seguire tutte le strade possibili anche coinvolgendo le persono che gli sono più vicine. E tra di loro c’è ovviamente la dottore Giulia Giordano (Matilde Gioli)

Le anticipazioni della puntata del 25 gennaio 2024 di Doc-nelle tue mani 3, infatti, svelano che nella sua ricerca della verità Andrea Fanti (Luca Argentero) coinvolgerà anche la dottoressa Giordano, quest’ultima però a sua volta sta vivendo un momento difficile perché ha scoperto che la sua storia d’amore con Andrea Fanti era basata su una bugia. Intanto, all’Ambrosiano arriverà Angelo, un paziente che come Andrea Fanti sembra avere problemi legati al suo passato. A prendersi cura di lui sarà Martina, ed ancora una volta la giovane specializzanda dimostrerà di essere un’eccellente medico.

Doc 3, anticipazioni 3^ puntata: Andrea Fanti coinvolge nella sua ricerca della memoria Agnese e Giulia

Dalle anticipazioni sulla puntata del 25 gennaio 2024 di Doc 3, si scopre che il filo conduttore della trama di tutta la serie è appunto il protagonista assoluto, il dottor Andrea Fanti alle prese con i suoi ricordi e la memoria perduti. Per farlo però coinvolgerà anche le persone che gli sono più care, non solo l’ex compagna Giulia Giordano (Matilde Gioli) ma anche l’ex moglie Agnese (Sara Lazzaro).

Sullo sfondo ma non meno importanti negli intrecci della trama, poi, ci sono anche le vicende private e professionali degli altri medici e specializzando soprattutto i nuovi arrivati, Federico, Martina e Lin ognuno con la propria storia alle spalle.

