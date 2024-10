Anticipazioni Don Matteo 14, puntata del 7 novembre 2024: Don Massimo sconvolto dalla morte di una 16enne

Ha già appassionato il pubblico di Rai1 la nuova stagione di Don Matteo che vede nei panni di Don Massimo Raoul Bova prendere il posto dello storico Don Matteo per più di 12 stagioni impersonato da Terence Hill. Le vicende del sacerdote unite a quelle dei personaggi storici come il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e Natalina (Nathalie Guetta) ed ai nuovi arrivati il Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e la PM Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger) saranno al centro delle trame in cui i momenti leggeri e divertenti si alterneranno a quelli seri e drammatici.

E dalle anticipazioni Don Matteo 14 della prossima puntata del 7 novembre 2024 si scopre che Don Massimo sarà sconvolto dalla tragica morte di una liceale. Durante le indagini verrà fuori il risvolto drammatico è stato l’esito di una tragica challenge che da tempo girava in rete. Temendo l’effetto emulazione che altri adolescenti possano rischiare la vita, in quanto professore di religione, Don Massimo cercherà un dialogo con i ragazzi. Nel frattempo il Capitano Martini e il Maresciallo Cecchini continueranno ad indagare per portare alla luce la verità completa.

Ci sarà spazio anche per le vicende private dei protagonisti nelle prossima puntata di Don Matteo 14 del 7 novembre 2024. Il maresciallo Cecchini continuerà a dover fare i conti con la nipote adolescente Martina Tommasi (Roberta Volponi) sempre più chiusa e scontrosa mentre Don Massimo, nonostante le continue divergenze e discussioni cercherà di trovare un punto di incontro con la sorellastra Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini) Risvolti importanti, inoltre avrà anche il rapporto tra il capitano Diego Martini e la PM Vittoria Guidi con il primo sempre più deciso e determinato a riconquistare la sua ex fidanzata.

Ed infine dalle anticipazioni Don Matteo 14 si scopre che il Maresciallo Cecchini i guai non tarderanno ad arrivare quando deciderà di improvvisarsi astrologo per una rivista. Il Maresciallo che è impersonato da Nino Frassica inizierà a diffondere false profezie per orientare il comportamento dei suoi concittadini, ma le conseguenze delle sue azioni finiranno per essere decisamente sorprendenti e inattese. Questo è quello che accadrà nel prossimo appuntamento della storia fiction che andrà in onda giovedì 7 novembre 2024 sempre in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.30 circa e che è possibile anche seguire in diretta streaming su Raiplay o rivedere tranquillamente successivamente