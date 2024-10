I tantissimi fan di Endless Love sono curiosi di scoprire cosa succederà negli episodi che andranno in onda giovedì 17 ottobre 2024, le anticipazioni fanno sapere che Ayhan finirà in trappola. Oltre alla puntata pomeridiana l’amatissima dizi turca terrà compagnia ai telespettatori anche in prima serata su Canale 5 e come sempre i colpi di scena non mancheranno. Cosa accadrà? Ayhan riceverà un documento relativo ad una presunta vendita che avrebbe concluso con la Kozcuoglu Holding. L’uomo però si renderà subito conto, con la complicità di Kemal, di essere caduto nella trappola di Emir che mira a danneggiare non solo lui ma anche Leyla.

Le anticipazioni di Endless Love fanno sapere che Soydere ha in mente un piano per introdursi nella casa del suo rivale prima della partenza di Nihan e Denis, ancora una volta potrà contare sull’aiuto di Zehir. Quest’ultimo metterà Zehra alla prova, la donna avviserà subito Kozcuoglu dopo aver sentito una telefonata e lo farà correre in azienda poiché convinta che Zehir voglia sottrarre un documento dal suo ufficio.

Endless Love anticipazioni: cosa succederà nella puntata serale di giovedì 17 ottobre 2024

Il piano di Kemal dimostrerà a Zehir che la donna che ama continua a collaborare alle sue spalle con Emir. L’uomo deciderà quindi di lasciarla e accuserà Zehra di aver causato la morte del bambino che aspettavano molti anni fa. Nel frattempo Soydere riuscirà a salutare Nihan prima del suo viaggio e ne approfitterà per prelevare un capello di Deniz per poter ripetere il test del DNA. Solo Emir è a conoscenza della meta raggiunta dalla moglie insieme alla figlia, stanco di stare lontano da loro deciderà di raggiungerle. Intanto il suo rivale scoprirà finalmente di essere il vero padre di Deniz, amareggiato per aver perso il primo anno di sua figlia farà di tutte per trovare lei e la Sezin. Le prime ricerche non porteranno a nulla e chiederà aiuto ad Ayhan dopo aver avuto un’idea.

Anche Leyla scoprirà che Deniz è la figlia di Kemal e teme che Emir possa fare del male alla bambina e a Nihan, la donna però soffre anche a causa della distanza che si è creata tra lei e Ayhan. Vildan proverà a mettere in guardia la sorella dopo aver scoperto il coinvolgimento dell’uomo con la loro famiglia, lei però la metterà al corrente di alcuni dettagli della vicenda. Le anticipazioni di Endless Love fanno poi sapere che Asu chiederà di avere un ufficio alla Kozcuoglu Holding, Galip le mostrerà il suo dicendole che a lui non serve più dal momento che non possiede più le sue quote.

Endless Love, quando va in onda e dove vederlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni non resta che ricordare che la Kozcuoglu proverà a chiamare il marito ma lui non risponderà, Emir le farà però sapere che Soydere ha organizzato un pranzo con alcuni principali azionisti della società. Asu si recherà al ristorante ma scoprirà che Kemal ha annullato l’incontro. Galip decide di fare visita alla moglie e non appena si accorge che ha sbattuto le palpebre in preda al terrore proverà ad impedire che si svegli con un’iniezione. Eda, però, lo interromperà e poco dopo Mujgan aprirà gli occhi. La ragazza di fronte al miracolo chiamerà subito Emir per dargli la splendida notizia. L’appuntamento con la puntata serale di Endless Love di questa seraè per le 21.30 su Canale5, ma le puntate sono disponbili anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre restano a disposizione sul catalogo e in replica su La5