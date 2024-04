Anticipazioni Endless Love, puntata 10 aprile 2024/ Emir cerca di sottrarre la villa a Kemal ma…

Endless Love torna con una nuova puntata domani pomeriggio, mercoledì 10 aprile, su Canale 5. Il nuovo appuntamento rinnova i numerosi tentativi da parte di Emir di sabotare il suo rivale in affari Kemal. Le vicende amorose dei due personaggi principali vengono messe costantemente a dura prova. Cosa accadrà? Ecco le anticipazioni di domani.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore/ Puntata 10 aprile 2024: Maria affronta i genitori per via di Vito

Endless Love, anticipazioni puntata 10 aprile 2024

Galip comincia ad apprezzare il metodo di lavoro e il fiuto negli affari di Kemal. L’uomo, infatti, si complimenta con l’ingegnere riconoscendo il suo talento, mentre rimprovera Emir accusandolo di essere distratto da questioni personali. Secondo Galip, il figlio non è del tutto concentrato sull’azienda e rischia di perderne il controllo.

La Promessa/ Anticipazioni 10 aprile 2024: Maria tenta di far riappacificare Salvador e Lope ma...

Secondo le anticipazioni di Endless Love del 10 aprile, Emir sta per escogitare un modo per sottrarre la villa a Kemal. I suoi piani sono ben orchestrati, ma avrà una sorpresa che non poteva aspettarsi. La proprietaria della residenza è in realtà un’amica d’infanzia di Leyla. Per questo motivo, nonostante i tentativi dell’imprenditore, la donna decide di accettare la proposta di Kemal. A questo punto, il risentimento di Emir continua a crescere nei confronti dell’ingegnere: quale sarà la sua prossima mossa?

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle precedenti puntate, Salih è rimasto turbato dall’atteggiamento di Zeynep che sembra accettare di buon grado il corteggiamento di Ozan. Il migliore amico di Kemal è convinto che la sua amata sia più interessata ai soldi del fratello di Nihan, e decide di rompere con lei.

Anticipazioni Beautiful 10 aprile 2024/ Steffy e Thomas si accusano a vicenda e...

Quanto accaduto tra Salin e sua sorella, fa infuriare Kemal che intima a Nihan di fare in modo che suo fratello stia per sempre lontano da Zeynep. Intanto, l’ingegnere andato via di casa dopo una discussione con il padre ha deciso di acquistare una villa che, purtroppo, interessa anche al rivale Emir…











© RIPRODUZIONE RISERVATA