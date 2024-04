Anticipazioni Endless Love, puntata 9 aprile 2024/ Salih decide di rompere con Zeynep

Endless Love torna con una nuova puntata domani pomeriggio, martedì 9 aprile, su Canale 5. Tornano le vicende romantiche dei due sfortunati amanti Kemal e Nihan. Riusciranno i due a coronare il loro sogno d’amore? Ecco le anticipazioni di domani.

Endless Love, anticipazioni puntata 9 aprile

Salih ha scoperto che a Zeynep non dispiace il corteggiamento e la compagnia di Ozan e questo lo fa soffrire molto. Il migliore amico di Kemal era pronto ad ufficializzare la relazione con lei, e si sente tradito; inoltre, è convinto che la donna sia interessata solo ai soldi del fratello gemello di Nihan.

Le anticipazioni di Endless Love del 9 aprile rivelano che per questa ragione, anche se a malincuore, Salih decide di porre fine alla relazione con Zeynep una volta per tutte. Nel frattempo, Kemal è sempre più furioso dell’avvicinamento di Ozan alla sorelle e chiede a Nihan di fare in modo che suo fratello smetta di tormentare Zeynep.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle precedenti puntate, Fehime scopre che Zeynep ha firmato un contratto con un’agenzia di modelle e ha deciso di rivelarlo alla famiglia. La ragazza, dunque, non ha studiato per diventare maestra e ora tutti lo sanno. Tarik svela ai genitori che Kemal fosse a conoscenza di tutto.

Sentendosi tradito, il padre dell’ingegnere lo accusa di avergli mentito spudoratamente e tuona di non aver più fiducia in lui. Kemal decide, dunque, di andare via di casa per vivere da solo. L’ingegnere ha adocchiato una villa che farebbe al caso suo, se non fosse che anche Emir vorrebbe comprarla per Nihan alla quale ha fatto una seconda proposta di matrimonio. Kemal rivela alla sua amata che Emir lo sta facendo seguire dai suoi collaboratori…

