Venerdì 25 ottobre andrà in onda l’ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni svelano cosa accadrà prima della consueta pausa del weekend. In molti sono curiosi di assistere alle intriganti vicende dei protagonisti, puntata dopo puntata l’amatissima fiction tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori. Irene continuerà a pensare alla relazione avuta con Alfredo e dovrà fare i conti con alcuni dubbi in merito ai reali sentimenti che prova nei suoi confronti. Nel frattempo Perico scoprirà tutto su Clara e Jerome, non solo che lui la corteggia ma che c’è stata una relazione sentimentale tra loro.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Alfredo resterà spiazzato dopo aver appreso del legame sentimentale tra la ciclista e il suo allenatore francese e cercherà di ottenere più informazioni possibili su di lui. Nella puntata di venerdì 25 ottobre 2024 al Paradiso arriverà Soraya e lo staff si occuperà di addobbare il grande magazzino a festa per dare il benvenuto alla Principessa dell’Iran.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 ottobre 2024: Marta scopre che Enrico l’ha salvata

Nei precedenti episodi Marta è svenuta all’improvviso a causa di un malore. Le antipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che nella puntata di venerdì 25 ottobre scoprirà che è stato Enrico ad aiutarla salvandole la vita. Le competenze mediche del ragazzo la sorprenderanno molto e lo cercherà per poterlo ringraziare. Intanto, Armando rivelerà a Marcello di aver visto Matteo mentre discuteva in modo alquanto animato con Umberto.

Come reagirà Barbieri? Stando alle anticipazioni non vorrà accettare il fatto che suo fratello possa averlo tradito, però deciderà di andare fino in fondo affrontandolo per scoprire cosa sia successo davvero. Cos’altro succederà? Al momento non sono trapelati altri curiosi dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprire tutto quello che accadrà a Il Paradiso delle Signore, i colpi di scena come sempre non mancheranno.

