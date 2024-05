Anticipazioni Endless Love, puntata 9 maggio 2024/ Emir incastra Leyla e svela il suo segreto a Nihan

Anticipazioni Endless Love, 9 maggio 2024: Kemal fa arrestare i suoi aggressori

Nuovo appuntamento con Endless Love nella giornata di domani, giovedì 9 maggio 2024, nel pomeriggio di Canale 5. Stando alle anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Kemal dopo essere stato dimesso dall’ospedale riesce ad incastrare i suoi aggressori. L’ingegnere, con l’aiuto di Zehir, mette in trappola i due uomini che lo hanno assalito e li porta al commissariato perché si costituiscano. Intanto Emir ha appreso una verità sconcertante su Leyla: è la sorella di Vildan, dunque la zia di Nihan.

Anticipazioni La promessa, puntata 9 maggio 2024/ Manuel rassicura Jimena dopo la discussione con Cruz

L’uomo va così a casa della ragazza dichiarando di essere ormai a conoscenza della sua reale identità, e le chiede di rivelargli tutti i suoi segreti o la farà perseguitare dalla stampa raccontando la verità. Leyla lo caccia via bruscamente e racconta quando accaduto a Kemal, il quale le consiglia di rivelare immediatamente tutta la verità a Nihan. Ma è ormai troppo tardi perché, prima che Leyla possa rivelare tutto, Emir ha già messo Nihan e Ozan a conoscenza del suo segreto.

Anticipazioni Beautiful, puntata 9 maggio 2024/ Bill va a trovare Sheila in carcere

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Endless Love andate in onda su Canale 5, Emir è venuto a conoscenza di una verità sconvolgente su Leyla: il suo cognome è Acemzade, dunque è la sorella di Vildan nonché zia di Nihan. La pittrice è all’oscuro di tutto e, inoltre, è seriamente preoccupata del fatto che suo marito possa sospettare di Kemal, al punto da rimettere la chiavetta USB nella cassaforte di Galip, precedentemente rubata.

Tuttavia Nihan viene colta sul fatto dallo stesso Emir e, dopo aver rimesso a posto il dispositivo, si incontra con Kemal poiché impaurita per quello suo marito potrebbe fare all’ingegnere. La donna ha infatti in mente un piano per proteggere l’uomo che davvero ama, ma sul quale pendono i sospetti del marito, e si dice preoccupata per lui.

Un posto al sole/ Anticipazioni 8 maggio 2024: Michele e Silvia tornano insieme

© RIPRODUZIONE RISERVATA