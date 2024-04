Anticipazioni Endless Love, puntata 12 aprile 2024: Nihan e Kemal si ritrovano ad essere vicini di casa…

Il nuovo appuntamento di Endless Love torna in onda domani pomeriggio, venerdì 12 aprile, su Canale 5. Le anticipazioni del nuovo appuntamento svelano ulteriori dettagli della vita dei protagonisti. Nihan e Kemal si ritrovano a stare più vicino di quanto potessero immaginare, mentre Emir verrà messo sotto scacco da una strategia aziendale studiata a tavolino dall’ingegnere. Cosa accadrà nella prossima puntata?

Televoto Isola dei Famosi 2024, cosa dicono i sondaggi/ A rischio Joe Bastianich e Luce Caponegro

Endless Love, anticipazioni puntata 12 aprile 2024

Le anticipazioni di Endless Love per domani, 12 aprile, ci rivelano che Zeynep si pente di aver dato corda al corteggiamento di Ozan portando Salih a lasciarla. Quest’ultimo, di fronte alle scuse e alle suppliche della ragazza cede e decide di perdonarla dandole un’altra possibilità.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore/ Puntata 12 aprile: Vittorio è confuso dopo il bacio con Marta

Nel frattempo, Kemal si muove con astuzia per mettere alle strette il suo rivale in affari. L’ingegnere stringe un patto con gli esponenti delle grandi aziende del settore: se Emir dovesse recidere dal contratto con a NYZ, le aziende si impegneranno a non stringere più accordi con lui. L’imprenditore si sente tradito e infuriato da questa mossa di Kemal. Galip vorrà, dunque, parlare e confrontarsi con il figlio sul suo futuro. Cosa accadrà nel futuro dell’imprenditore, tirerà fuori qualche asso nella manica?

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle precedenti puntate, Kemal riesce ad acquistare la villa che tanto desiderava e a sottrarla a Emir. La proprietaria, infatti, si rivela essere un’amica d’infanzia di Leyla. Nihan si ritrova ad essere, dunque, vicina di casa dell’ingegnere. Questa situazione la mette in difficoltà tanto che quando si ritrova di fronte il suo amato non può far altro che dichiararsi nuovamente a lui.

La Promessa/ Anticipazioni 12 aprile 2024: Candela fa una proposta a Don Carlos...

La situazione fa infuriare anche l’imprenditore che decide di interrompere tutti i rapporti con l’azienda per la quale lavora l’ingegnere. Emir è ignaro della ‘trappola’ che Kemal sta per architettare, impedendogli di fatto qualsiasi iniziativa personale e contraria alla sua volontà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA