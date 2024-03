Anticipazioni Endless Love, puntata 15 marzo 2024/ Kemal chiede a Nihan di lasciare Istanbul con lui, ma…

Endless Love: l’amore impossibile tra Kemal e Nihan

Torna oggi l’appuntamento su Canale 5 con Endless Love, la nuova soap opera turca che ha preso il posto di Terra Amara e che va in onda alle 14.10. La serie ha debuttato sulla rete lunedì 11 marzo e, tra i protagonisti, spiccano gli attori Burak Özçivit e Neslihan Atagül, oltre a Kerem Alisik e Melissa Aslõ Pamuk.

Nella puntata andata in onda ieri, Kemal e Nihan si sono lasciati andare alla passione scambiandosi un bacio, ma all’appuntamento presso un club si presenta Emir, futuro sposo della ragazza. L’amore tra i due protagonisti sembra infatti impossibile, non solo per le differenze sociali e per la contrarietà dei rispettivi genitori, ma anche perché la pittrice è già promessa sposa con Emir. Trattasi di un accordo tra i genitori di Nihan e Galip, il quale aiuterà a saldare i debiti economici della famiglia a patto, appunto, che la giovane convoli a nozze con il figlio.

Anticipazioni Endless Love: Kemal chiede a Nihan di partire con lui, ma…

Nella puntata di Endless Love di oggi pomeriggio, come riportano le anticipazioni di Coming Soon, Kemal e Nihan sono consapevoli del sentimento che nutrono l’uno per l’altra ma temono che la differenza sociale possa essere un ostacolo. Il ragazzo è però intenzionato a vivere a 360° questo loro amore e, per questo motivo, fa una doppia importante proposta alla pittrice: non solo le chiede di sposarlo, ma le propone addirittura di trasferirsi con lui lontano da Istanbul, dal momento che ha ottenuto un ottimo lavoro come ingegnere minerario fuori città.

Nihan, incredula per la proposta di Kemal, si dice emozionata e vorrebbe assolutamente accettare: non desidera altro che vivere questo amore al suo fianco. Tuttavia è costretta a rifiutare, poiché è già promessa sposa con il futuro marito Emir. Kemal, a quel punto, non può fare altro che accettare amaramente la decisione della sua amata e partire da solo.











