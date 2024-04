Anticipazioni Endless Love, puntata 19 aprile 2024/ Tarik accetta l’aiuto di Kemal

Cosa ci rivelano le anticipazioni di Endless Love per domani, venerdì 19 aprile? Kemal è molto dubbioso sui suoi sentimenti. Nihan sembra sincera, ma l’ingegnere teme che con il tempo possa essersi davvero legata al marito. Onder e Vildan si troveranno a fare i conti con la disputa legale portata avanti da Leyla. Kemal dovrà intervenire per fare da arbitro in una situazione piuttosto scomoda.

Endless Love, anticipazioni puntata 19 aprile 2024

Salih consiglia a Kemal di dimenticare Nihan per il suo bene, ma l’ingegnere prova ancora dei sentimenti forti per lei. Se da un lato non si fida, dall’altro è davvero convinto che la pittrice sia sincera quando dice che lo ama. Onder e Vildan, invece, saranno occupati con ben altri problemi. Leyla ha deciso di rispondere con un atto legale per rilevare una quota della società della sorella.

Le anticipazioni di Endless Love per la puntata di domani svelano che Kemal minaccia Onder di rivelare i suoi segreti alla moglie se non lascia in pace Leyla, mentre Vildan non sembra voler cedere alla battaglia legale. Tarik, invece, rifiuta il supporto economico di Fehime e cerca di contattare Emir senza successo. Ozan non si arrende e continua a contattare Zeynep nonostante lei non voglia sentirlo; ad ascoltare la loro telefonata, però, c’è Tarik che decide di punire sua sorella. Nel frattempo, Kemal cerca di convincere Tarik ad accettare il suo aiuto per aprire un’attività; la donna, dopo molti ripensamenti, decide di accettare la sua proposta.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle scorse puntate, Nihan sospetta che dietro il gesto di Ozan di dare fuoco alla barca di Salih ci sia lo zampino di Emir. Secondo la donna è stato suo marito a spingere il fratello a compiere un gesto così estremo, e ne parla a Kemal. Quest’ultimo si ritrova, invece, implicato in un intrigato inganno orchestrato da Emir e Rashid.

L’ingegnere ha firmato il contratto con la società di consulenza di Rashid che risulta inesistente. Kemal ha, dunque, commesso un reato firmando documenti illegali e rischia di finire in prigione. Il protagonista decide, dunque, di affrontare Emir e Rashid costringendoli a svelare la verità…

