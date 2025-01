Ci saranno molti colpi di scena che spiazzeranno non poco i telespettatori nei nuovi episodi di Endless Love, l’amatissima dizi turca che continua a conquistare un incredibile successo in termini di ascolti. Su Canale 5 la soap viene trasmessa alle 14.10 da lunedì a venerdì, per un po’ ha tenuto compagnia ai suoi tantissimi fan anche il sabato ma da questa settimana il doppio appuntamento nel weekend non ci sarà più. I protagonisti con le loro intriganti vicende non fanno mai annoiare tutti coloro che quotidianamente li seguono e sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà.

In merito alla puntata di Endless Love che andrà in onda domani, martedì 21 gennaio 2025, sono trapelate sul web interessanti anticipazioni. Queste fanno sapere che Emir, per salutare un’ultima volta la piccola Deniz, riuscirà ad intrufolarsi di nascosto nella casa di Nihan e Kemal. Subito dopo lo spietato imprenditore chiamerà Zeynep e si recherà da lei in ospedale per prenderla.

Endless Love, anticipazioni 21 gennaio 2025: Zeynep prova a far arrestare Emir, lui riesce a fuggire

Cos’altro succederà nell’amatissima soap opera turca durante la messa in onda della puntata di martedì 21 gennaio 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Zeynep chiamerà Kemal prima di incontrare Emir e lascerà la telefonata aperta. Così facendo la Soydere consentirà al fratello di rintracciare Kozcuoğlu grazie all’aiuto di Hakan.

Nemmeno questa volta, però, le cose andranno come speravano, infatti non riusciranno ad arrestarlo. Il commissario e Kemal proveranno a raggiungere Emir, lui però ancor prima del loro arrivo riuscirà a fuggire su un peschereccio. Stando alle anticipazioni di Endless Love Zeynep sarà finalmente pronta a dire addio a Kozcuoğlu nella puntata di martedì 21 gennaio 2025, infatti sceglierà di restare a terra.

