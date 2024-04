Anticipazioni Endless Love, puntata 23 aprile 2024/ Kemal decide di non denunciare Ozan

La soap turca Endless love torna con il consueto appuntamento domani, martedì 23 aprile 2024, per regalare momenti di suspense al pubblico. Kemal non farebbe mai del male a Nihan, nonostante sappia sia stato il fratello Ozan ad appiccare l’incendio alla barca di Salih. L’ingegnere non ha intenzione di denunciarlo ma vuole finalmente vederci chiaro sulle ragioni per cui la pittrice ha sposato Emir.

Le anticipazioni di Endless Love ci svelano che la protagonista si lascia andare e confessa che il vero motivo per cui ha accettato il matrimonio non è per salvare l’azienda di famiglia dal collasso economico. Emir continua la sua intricata strategia per mettere in difficoltà Kemal cercando di sedurre Zeynep…

Endless Love, anticipazioni puntata 23 aprile 2024

Kemal e Salih hanno scoperto che è stato Ozan ad appiccare l’incendio alla barca, le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutto e sono una prova schiacciante. Nonostante questo l’ingegnere, per amore di Nihan, decide di non denunciare il fratello ma vuole in cambio delle spiegazioni ben precise dalla pittrice. Kemal vuole fare chiarezza su un argomento che gli sta molto a cuore ovvero perchè la sua ex ha deciso di sposare Emir.

Le anticipazioni di Endless Love per domani, 23 aprile 2024, pongono l’attenzione su Nihan che svela di aver accettato il matrimonio con l’imprenditore per proteggere suo fratello Ozan e non per questioni famigliari. Nel frattempo, Zeynep riceve dei messaggi particolari da Emir mentre è ad una cena con Salih. L’imprenditore la invita ad una cena di lusso, con tanto di suite romantica per tenderle una trappola; Emir ha già avvisato la stampa di questo incontro… La protagonista viene a sapere da Onder che suo marito è pronto a tornare in azienda. Nihan va a trovare Kemal per avvertirlo del ritorno di Emir, ma mentre stanno parlando accade qualcosa di inaspettato.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate, le ultime anticipazioni

Nelle scorse puntate, Nihan confessa a Kemal di aver sposato Emir soprattutto per proteggere Ozan e non per salvare l’azienda di famiglia. L’ingegnere non ne può davvero più ed è deciso a trovare tutte le prove che servono per mettere al muro il suo rivale in amore.

Nel frattempo, Tarik è al settimo cielo per l’apertura della sua nuova attività del tutto ignara che il proprietario non vuole più vendere il negozio. La giovane e l’ingegnere non prenderanno per nulla bene questa notizia e penseranno ad una soluzione.

