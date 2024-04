Anticipazioni Endless Love, puntata 24 aprile 2024/ Asu tenta di sedurre Kemal ma…

Endless Love andrà in onda anche domani, mercoledì 24 aprile, con il consueto appuntamento che i fan della soap attendono con il fiato sospeso. Le vicende che legano Nihan, Kemal e gli altri protagonisti diventano sempre più intricate e pericolose.

Le anticipazioni di Endless Love per la giornata di domani ci svelano che Kemal ha solo Nihan nel cuore, per questo quando Asu tenta di sedurlo non cede minimamente al fascino fatale della donna. La protagonista è sempre più gelosa dell’ingegnere, non riesce più a controllare le sue reazioni tanto da urtare i nervi all’amica Yasemine che le chiede di darsi un contegno. Mentre i protagonisti sono distratti dalle loro vicende personali, Emir continua a tessere la sua fitta rete di piani per incastrare Tarik…

Endless Love, anticipazioni puntata 24 aprile 2024

Le anticipazioni di Endless Love per la giornata di domani svelano che mentre Nihan e Kemal stanno parlando Asu bussa alla porta. La donna ha bevuto molto ed è visibilmente brilla quando si presenta nell’appartamento dell’ingegnere, e mettendo in difficoltà la pittrice che si nasconde in fretta e furia.

Mentre Nihan approfitta di un attimo proficuo e scappa dall’appartamento senza farsi vedere, Asu cerca di sedurre Kemal per passare la notte con lui. L’ingegnere è ancora perso d’amore per la pittrice, nonostante non lo dia a vedere, per questo motivo respinge la donna e le sue armi di seduzione. La protagonista è ormai consapevole che Asu è innamorata del suo Kemal e perde completamente la testa. Nihan non riesce più a trattenere la sua gelosia e decide di chiedere all’amica Yasemine di tenere la donna lontana dall’ingegnere. Yasemine non si lascia convincere dalla sua amica e trova che il suo comportamento sia esagerato e fuori luogo. Mentre la moglie è immersa nelle sue faccende personali, Emir si muove per mettere in atto un altro diabolico piano questa volta ai danni di Tarik.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate, le ultime anticipazioni

Nelle scorse puntate, Kemal e Salih hanno osservato bene le registrazioni delle telecamere di sicurezza per scoprire chi avesse incendiato la barca. Dai video è molto chiaro che sia stato Ozan a compiere il gesto, ma l’ingegnere non ha intenzione di denunciare il fratello della donna che ama.

Zeynep, invece, sta per cadere in un tranello ben orchestrato da Emir che medita di sedurla durante una cena romantica. L’imprenditore ha già messo al corrente la stampa del suo piano, preparandosi a colpire la sorella del suo rivale.

