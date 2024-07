Anticipazioni Endless Love, 25 luglio 2024: riflessioni dopo l’arresto di Ozan e Emir

Nuovo appuntamento previsto per la giornata di domani, giovedì 25 luglio 2024, con la soap turca di Canale 5 Endless Love; secondo quanto rivelano le anticipazioni della nuova attesissima puntata, riportate sul sito di Mediaset Infinity, dopo l’arresto di Ozan anche Emir è stato rintracciato dalla polizia dopo una rapida ricerca avvenuta all’interno dell’archivio ed è stato arrestato.

Al termine dei clamorosi eventi verificatisi durante la festa per la raccolta fondi, Kemal si ritrova con la famiglia Sezin e con i suoi fratelli; tutti quanti sono profondamente turbati per quanto accaduto e l’ingegnere decide di confrontarsi con loro. Il protagonista, così come tutti gli altri, riflettono ora sul futuro che si prospetta loro davanti e sono consapevoli che, da ora in poi, si farà sempre più acceso lo scontro con Emir e con suo padre.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è accaduto nelle precedenti puntate di Endless Love, andate in onda su Canale 5 nei giorni scorsi? Numerosi colpi di scena si sono verificati durante la festa per la raccolta fondi, a cominciare dall’ordine impartito da Hakki ad Asu, affinché la nipote si intrufolasse negli archivi aziendali alla ricerca di uno specifico documento. Ma, allo stesso tempo, Emir si è introdotto negli uffici aziendali sotto le direttive di un ricattatore anonimo, alla scoperta della verità sull’identità del misterioso “fratello”.

Kemal tuttavia si accorge subito dei movimenti sospetti del suo rivale, che ha cercato in tutti i modi di non farsi scoprire, e allo stesso tempo l’ingegnere, dirigendosi verso la sala degli ospiti, ha assistito all’improvviso arresto di Ozan, preludio al successivo arresto di Emir…