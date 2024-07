Anticipazioni Endless Love, 24 luglio 2024: l’ordine di Hakki ad Asu

Domani pomeriggio, mercoledì 24 luglio 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata della soap turca Endless Love; come rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, viene organizzata la festa per la raccolta fondi. Proprio durante la festa Hakki rivolge un ordine ben specifico ad Asu: andare a spulciare negli archivi aziendali per ricercare un particolare documento. La nipote accetterà il comando impartito dallo zio?

Tuttavia, proprio durante la festa, va in scena un altro filone della trama che coinvolge Emir: lo spietato uomo d’affari è quasi vicino a scoprire l’identità del misterioso “fratello” e, per farlo, è sottoposto agli ordini di un ricattatore anonimo che lo guida tra gli uffici aziendali in maniera furtiva. I movimenti di Emir sono decisamente sospetti e nessuno dovrebbe accorgersi della sua presenza, tuttavia viene notato a distanza da Kemal…

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di Endless Love su Canale 5, Ozan è in crisi dopo la decisione di Zeynep di lasciarlo e andarsene via e si arrabbia con la sua famiglia, rea a suo dire di non aver ben accolto la sua amata in casa; intanto la donna, dopo essere andata da un avvocato, ha deciso di chiedere il divorzio dal marito.

Intanto Asu non vuole più essere coinvolta nella “battaglia” di Hakki e chiede allo zio si consegnare a Kemal tutte le prove a disposizione con l’obiettivo di far arrestare Emir; l’uomo però è di ben altra idea e i piani della ragazza non vanno come previsto, per questo si oppone alle intenzioni dello zio e decide di agire in totale autonomia, nella speranza che Kemal smetta di darle la caccia…