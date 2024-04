Anticipazioni Endless Love, puntata 27 aprile 2024/ Emir incastra Zeynep: la invita in barca e…

Anticipazioni Endless Love: Emir fa una proposta allettante a Tarik

Domani pomeriggio, sabato 27 aprile 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Endless Love. Stando alle anticipazioni riportate da Comingsoon, Onder è in ospedale ma sta meglio dopo essere stato investito: Nihan è però convinta che sia stato un tentato omicidio e non un semplice incidente. I suoi sospetti, sapendo che a bordo c’era Tarik, ricadono su Emir il quale però nega ogni suo coinvolgimento. Intanto lo stesso Emir propone a Tarik di fargli da assistente, ma lui non sembra convinto.

Intanto Asu è sempre più vicina alla famiglia di Kemal e rivela ad Hakki di provare un sentimento per Kemal. Nihan, nel mentre, apprende dalla polizia che l’uomo che ha investito il padre è stato preso. Intanto Zeynep viene convinta da Emir a fare un giro in barca con lui e tra i due scatta un bacio, immortalato da una foto scattata dal capitano su accordo con l’imprenditore. A seguire Zeynep non racconta nulla a Salih, che le chiede se si stia vedendo qualcuno, ma offre una risposta vaga che fa insospettire il ragazzo.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Endless Love, Zeynep prima dell’invito in barca di Emir aveva da lui ricevuto un invito per una cena romantica, così da poterla sedurre e dare tutto in pasto alla stampa. Salih, vedendo il loro incontro, costringe la fidanzata a rifiutare l’invito. Nel frattempo Nihan ha appuntamento con il padre sul luogo del delitto che avrebbe compiuto il fratello Ozan, ma al posto dell’uomo si presenta Kemal: l’ingegnere vuole capire la vera ragione per cui la pittrice ha accettato di sposare Emir.

Intanto Tarik finisce nei guai quando, salito sulla vettura di uno scagnozzo di Tufan, investe Onder. Non rendendosi conto della situazione, istintivamente decide di salvare il padre di Nihan che non ha riportato gravi danni. Guai anche per Kemal che, tornando a casa dall’incontro con Nihan, viene aggredito da un uomo: fortunatamente riesce però a leggere la targa della macchina per risalire così al proprietario.











