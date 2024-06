Anticipazioni Endless Love, puntata 28 giugno 2024/ Zeynep va a casa di Emir e viene sorpresa da Nihan!

Anticipazioni Endless Love, 28 giugno 2024: Emir e Zeynep ingannano Nihan

Domani pomeriggio, venerdì 28 giugno 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata della soap opera turca Endless Love; come rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, ci saranno nuovi risvolti che coinvolgeranno Nihan, Kemal, Emir e Zeynep. Nello specifico, Zeynep andrà a casa di Emir nel cuore della notte e verrà sorpresa da Nihan: la pittrice chiederà spiegazioni a suo marito, il quale, inventando una scusa con l’obiettivo di non farla insospettire, le dirà che la donna è venuta a casa loro per riprendersi la pistola del fratello Kemal.

Zeynep condivide e conferma la versione di Emir, stando al gioco, e utilizzerà la medesima scusa davanti a Kemal che, nel frattempo, stava spiando la camera dal giardino e si era preoccupato dopo averla vista fare il suo ingresso nella casa del suo rivale: l’ingegnere crederà realmente alla versione della sorella o farà finta di niente?

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate di Endless Love, andate in onda nei giorni scorsi come sempre nei pomeriggi di Canale 5? Kemal è intenzionato a riconquistare Nihan e sostiene che la donna, che è tornata a casa di Emir, sia in realtà stata ricattata da suo marito: per questo motivo l’ingegnere decide di seguire la coppia in ogni loro movimento, convincendosi che la pittrice sia ancora innamorata di lui e che presto farà ritorno tra le sue braccia.

Intanto il diabolico uomo d’affari prosegue con i minacciosi e pericolosi ricatti nei confronti di Nihan, pretendendo che la donna interpreti il ruolo della moglie perfetta e felice in maniera convincente; a supportare Emir in questa missione, con l’obiettivo di tenere il più possibile lontani Kemal e Nihan, c’è Asu, la quale avvertirà l’imprenditore quando scoprirà che Kemal sta seguendo la coppia.

