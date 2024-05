Anticipazioni Endless Love, puntata 28 maggio 2024/ Nihan viene rapita da due uomini e…

Anticipazioni Endless Love, 28 maggio: Nihan Viene Rapita Da Due Uomini Misteriosi

Le anticipazioni di Endless Love tornano con nuovi sviluppi anche domani pomeriggio, martedì 28 maggio, alle ore 14.10 regalando al pubblico di Canale 5 emozioni sempre più forti. Il cerchio si sta stringendo sempre di più attorno ai due amanti sfortunati che faticano a contenere il proprio amore. Kemal non può sposare Asu, il suo sentimento per Nihan è ancora troppo forte e non sarebbe sincero con se stesso.

Anticipazioni Beautiful, puntata 28 maggio 2024/ Hope pensa di richiamare Thomas alla Forrester

Le anticipazioni di Endless Love svelano che Kemal e Nihan discutono ancora, la tensione tra i due amanti è davvero alta e non si placa. La situazione peggiora ulteriormente quando l’ingegnere riceve una chiamata da Asu che gli chiede di raggiungerla a casa sua. La pittrice è furiosa dalla gelosia e si allontana da Kemal in preda alla rabbia, quest’ultimo raggiunge Asu ma trova Hakki che gli chiede di sposare la nipote come suo ultimo desiderio. L’ingegnere rifiuta di unirsi in matrimonio con la donna perchè è ancora perdutamente innamorato di Nihan, ignaro che quest’ultima stia per essere rapita da due uomini misteriosi.

ANTICIPAZIONI ENDLESS LOVE, PUNTATA 25 MAGGIO 2024/ Destino tragico per Karen? Tarik cade nella trappola e...

Endless Love, riassunto delle precedenti puntate

Nelle precedenti puntate di Endless Love, Emir ha incaricato Tarik di osservare le mosse di Tufan del quale l’uomo d’affari non si fida più. Kemal ha un’accesa discussione con il fratello provando a convincerlo del fatto che Emir lo stia solo usando per danneggiare lui.

Tarik non vuole sentir ragioni e non ascolta il fratello convinto di potersi fidare dell’imprenditore e di rientrare nelle sue grazie. Zeynep, invece, ricatta Emir minacciandolo di dire a Nihan della notte passata insieme se si azzarda a pubblicare le foto che la ritraggono in intimità con lui. L’imprenditore, ovviamente, si infuria con la giovane e comincia ad insultarla pesantemente, mostrando una rabbia incontrollabile. In tutto questo, Kemal non ha ancora scoperto di quanto accaduto tra la sorella e il suo rivale.

Anticipazioni Terra Amara, puntata 31 maggio 2024/ Fiato sospeso per Zuleyha contro gli assassini di Hakan

© RIPRODUZIONE RISERVATA