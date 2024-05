Anticipazioni Endless Love, puntata 29 maggio 2024/ Emir viene minacciato da Taner e…

Anticipazioni Endless Love, 29 maggio: Nihan Viene Rapita Emir Si Attiva Per Trovarla ma…

Le anticipazioni di Endless Love tornano con nuovi sviluppi anche domani pomeriggio, mercoledì 29 maggio, alle ore 14.10 regalando al pubblico di Canale 5 emozioni sempre più forti. I due sfortunati amanti vengono divisi di nuovo, questa volta da due uomini misteriosi che hanno rapito Nihan. La pittrice è in balia degli eventi, ma sia Emir che l’ingegnere si attiveranno per rintracciarla.

Emir è preoccupato per Nihan, sparita dalla circolazione ormai da diverse ore e inizia ad avvisare tutta la famiglia di quanto accaduto. L’imprenditore riceve la chiamata di Taner che gli rivela di essere stato lui ad orchestrare il rapimento della moglie e minaccia di liberarla solo se troverà il modo di farlo uscire di prigione. Le anticipazioni di Endless Love rivelano che lo spietato uomo d’affari comincia a riflettere su come organizzare la fuga dell’uomo dal carcere, quando Kemal ascolta il messaggio in segreteria che Nihan gli ha lasciato prima di essere rapita. L’ingegnere capisce che qualcosa non va nella voce della pittrice e incarica Zehir di ritracciarla.

Endless Love, riassunto delle precedenti puntate

Nelle precedenti puntate , Nihan e Kemal discutono animosamente e la situazione peggiora soltanto quando Asu chiama l’ingegnere e lo invita a casa sua. La pittrice va via rabbiosa, mentre Kemal si reca dalla giovane ma trova Hakki che gli chiede di sposare sua nipote.

L’ingegnere rifiuta la proposta dell’uomo perchè ancora innamorato della pittrice che, nel frattempo, viene rapita da due uomini misteriosi. Nihan non fa in tempo a terminare il messaggio mandato a Kemal in segreteria che viene afferrata dai malviventi e portata via.

