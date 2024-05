Anticipazioni Endless Love, puntata 31 maggio 2024/ Taner vuole uccidere Nihan e vendicarsi di Emir

Anticipazioni Endless Love, 31 maggio: Nihan viene richiusa in un magazzino

Le anticipazioni di Endless Love tornano ad emozionare il pubblico di Canale 5, con il consueto appuntamento anche domani, 31 maggio alle 14.10. Emir e Kemal si sono attivati per trovare Nihan, rapita per mano di Taner che l’ha rinchiusa in un vecchio magazzino abbandonato. L’uomo vuole vendicarsi di Emir per aver fatto ricadere su di lui la colpa dell’omicidio della moglie Karen.

Le anticipazioni di Endless Love svelano che Taner vuole fare a Nihan quello che Emir ha fatto a sua moglie, così da placare la sua rabbia ma decide di lasciare andare la pittrice. La giovane viene ritrovata a casa sana e salva, ma proprio lei si infuria con suo marito accusandolo di aver ucciso Karen, insabbiando tutto. Lo spietato uomo d’affari assicura alla pittrice di non essere stato lui ad uccidere la donna, ma di aver coperto l’omicidio di Tarik. In tutto questo, Asu elabora un piano per conquistare Kemal e assicurarsi la possibilità di sposarlo con l’aiuto di Fehime. Vildan è nei guai, Galip è diventato l’unico proprietario della villa di Leyla mentre la sorella ha ripreso in mano le redini dell’azienda lasciandola a bocca asciutta.

Endless Love, riassunto delle precedenti puntate

Nelle precedenti puntate, Nihan viene rapita da due uomini mandati da Taner, ma prima di essere portata via lascia un messaggio a Kemal. Nel messaggio la pittrice svela alcuni dettagli con cui l’ingegnere capisce si tratti di due malviventi di Kor Iskender, un detenuto dello stesso carcere in cui si trovano Taner e Zehir.

L’ingegnere chiede, dunque, aiuto a quest’ultimo per poter rintracciare la pittrice, ma anche Emir cerca di rintracciare sua moglie dispersa e riceve una chiamata da Taner. L’uomo lo minaccia di uccidere Nihan se non lo dovesse far evadere di prigione, meditando vendetta.

