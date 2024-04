Anticipazioni Endless Love, puntata 6 aprile 2024/ Kemal e Emir in lotta per l’acquisto di una casa

Endless Love, anticipazioni puntata 6 aprile

Domani pomeriggio, sabato 6 aprile 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Endless Love. Stando alle anticipazioni riportate da Coming Soon, Fehime ha scoperto che Zeynep ha firmato per un’importante agenzia per attori e modelli, e ha informato la famiglia per chiedere aiuto: ora tutti sanno che la ragazza non ha studiato per diventare maestra. Intanto, sempre in famiglia, Tarik svela ai genitori che Zeynep è stata fermata dalla polizia, e viene fuori che Kemal ne era a conoscenza. Il padre, sentitosi da lui tradito, lo accuserà di averglielo tenuto nascosto.

Kemal decide così di andarsene di casa e viene ospitato da Salih. Il suo obiettivo è però quello di andare a vivere da solo, avendo già messo gli occhi su una casa che, tuttavia, anche Emir è intenzionato a comprare per Nihan. L’imprenditore le ha regalato un secondo anello e fatto una seconda proposta di matrimonio, per poi puntare all’acquisto della villa. Anche Kemal è però interessato alla casa e, tra i due, scatterà una gara a rialzo. Intanto Kemal rivela a Nihan che Emir lo sta facendo spiare dai suoi uomini. La ragazza rimarrà sconvolta non solo da questo, ma anche da una proposta di Asu, che le chiede di farle da collaboratrice per un nuovo progetto…

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Endless Love, Kemal si è infuriato con Nihan accusandola di essersi intromessa nella vita di Zeynep, e decide di cacciarla dall’agenzia. Intanto Fehime ha scoperto una verità sconvolgente proprio su Zeynep: la ragazza, infatti, è stata ingaggiata da un’agenzia, la donna va così nel panico e decide di chiedere aiuto alla famiglia.

Nel frattempo, Vildan è intenzionata a cacciare in tutti i modi Leyla di casa, quella casa che le due sorelle hanno ereditato dai genitori. Così, decide di rivolgersi ad un buon avvocato per riuscire nel suo intento. Intanto, Emir spinge Ozan a provare a sedurre la sorella di Kemal ma lei non sembra essere interessata.

