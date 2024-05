Anticipazioni Endless Love, puntata 8 maggio 2024/ Emir scopre la verità su Leyla

Le anticipazioni di Endless Love per la giornata di domani, 8 maggio 2024, saranno fitte di avvenimenti chiave per i personaggi dell’amata soap. La situazione comincia a complicarsi per i protagoniste che, nel nuovo appuntamento, faranno i conti con delle scelte importanti. Nihan prende una decisione essenziale per non mettere a rischio la vita del suo amato Kemal. Emir comincia a scoprire nuovi dettagli su Leyla che potrebbero stravolgere ogni cosa, mentre l’ingegnere sarà al centro di nuove preoccupazioni.

Endless Love, anticipazioni 8 maggio 2024: Nihan prende una decisione importante

Onder vuole scoprire a tutti i costi chi sia il mandate della sua aggressione, e si rivolge a Zehir fiducioso possa riuscire nell’intento. Emir, tramite Tufan, scopre una verità sconcertante su Leyla: il cognome della donna è Acemzade, dunque, è la sorella di Vildan e la zia di Nihan. Quest’ultima, invece, impaurita dal fatto che suo marito possa sospettare di Kemal e dopo non poche titubanze, decide di rimettere la chiavetta USB nella cassaforte.

Le anticipazioni di Endless Love rivelano che la pittrice teme che l’ingegnere possa finire in pericolo a causa della chiavetta, dunque, decide a malincuore di rimetterla in cassaforte ma Emir la coglie sul fatto. La pittrice, dopo aver rimesso a posto il dispositivo, si incontra con Kemal che si è precipitato da lei perchè molto preoccupato. Il giorno seguente Asu e Nihan si recano dall’ingegnere preoccupate per lui, ma l’uomo non c’è…

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate, le ultime anticipazioni

Nelle scorse puntate, Kemal viene dimesso dall’ospedale dopo essere stato aggredito da un uomo misterioso che tenta di rintracciare. L’ingegnere chiede a un’artista di ricostruire il volto del suo assalitore per poterlo assicurare finalmente alla giustizia.

Onder, preoccupato che Kemal possa attirare su di sé l’ira di Emir, chiede a Nihan di disfarsi della chiavetta USB rubata dalla cassaforte di Galip. La donna ha in mente un piano per proteggere il suo amato, su cui pendono i sospetti del marito.











