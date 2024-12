Anticipazioni Endless Love puntata serale del 5 dicembre 2024: resa dei conti tra Emir e Kemal

Manca poco all’appuntamento serale con Endless Love di oggi, 5 dicembre, e dalle anticipazioni si scopre che ci sarà un nuovo scontro tra Emir e Kemal mentre Asu verrà smascherata, a causa di una lettera trovata in casa di Tufan: la commissaria Mercan inizierà a sospettare che ci sia lei dietro l’omicidio di Tufan. Andando con ordine, Kemal sarà ancora distrutto per la verità venuta a galla sulla morte di Ozan e si allontana sia da Nihan che da Tarik. Successivamente, inoltre, Leyla lo informerà dell’aumento dei profitti della Kozcuoglu Holding ed il Soydere cercherà di capirne di più.

Kemal parteciperà al consiglio di amministrazione della società e scoprirà che Emir cercherà in tutti i modi di far approvare un progetto finanziato con fondi discutibili. Grazie all’aiuto del vecchio amico Niyazi il Soydere scoprirà che Emir ha aperto un miniera illegale dalla quale ha ricavato notevoli profitti approfittando del fatto che la società era guidata da Nihan. Le anticipazioni Endless Love della puntata in prima serata svelano che a questo punto ci sarà la resa dei conti finale tra Emir e Kemal. Quest’ultimo rivelerà al rivale di essere a conoscenza di tutto e pronto a denunciarlo ma il Kozcuoglu avrà un asso nella manica che metterà in una situazione molto rischiosa Nihan.

Endless Love anticipazioni della puntata in prima serata del 5 dicembre: Marcan ha dubbi su Asu

Dalle anticipazioni Endless Love della puntata di questa sera, 5 dicembre 2024, si scopre che Nihan andrà a trovare Tarik in carcere, quest’ultimo le racconterà i tragici eventi che hanno portando alla morte del fratello Ozan, gli spiegherà che credeva che il giovane fosse stato ucciso da Zeynep e che era convinto che quando lo ha impiccato per inscenare il suicidio credeva fosse morto e la supplicherà di non lasciare solo Kemal. Nihan dopo l’incontro andrà dall’uomo che ama promettendogli di non lasciarlo e per dare prova concreta delle sue intenzioni acquisterà una casa per loro e la piccola Deniz.

Infine le anticipazioni Endless Love svelano che ci sarà un nuovo e clamoroso colpo di scena: Mercan inizierà a sospettare di Asu. La sorella di Emir non ha mai pagato per i reati commessi grazie anche al fratello che è sempre intervenuto per insabbiare prove e indizi. La situazione prenderà una altra piega quando Nursen mostrerà al commissario Mercan una lettera appena ricevuta scritta da Tufan prima di morire. Nella lettera l’uomo confessava il suo amore per Asu e di essere pronto a sposarla presto, Mercan inizierà ad avere dei dubbi proprio su Asu.

Endless Love, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni non resta che ricordare che Endless Love va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 circa su Canale5 ed il sabato dalle 14.45 alle 16.25, mentre il giovedì in prima serata. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre le repliche vanno in onda su La5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.00. La dizi turca con protagonisti Nihan e Kemal si avvia al termine, saluterà il pubblico a gennaio anche se ancora non si sa con certezza la data precisa.