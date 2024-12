Anticipazioni Endless Love della puntata del 4 dicembre 2024: Tarik inchiodato

La verità sull’omicidio di Ozan ha lasciato sotto choc tutti e come una valanga avrà ripercussioni nella vita dei protagonisti della dizi turca, soprattutto in Nihan e Kemal. Le anticipazioni Endless Love della puntata del 4 dicembre 2024 svelano che il Soyere sarà pieno di sensi di colpa soprattutto nei confronti della sua amata. Nel frattempo, in un momento molto toccante Tarik confesserà quello che ha commesso a Kemal e Zeynep.

Le anticipazioni della puntata di oggi di Endless Love, inoltre, rivelano che Mercan continuerà ad indagare su Tarik e non solo per portare a galla tutta la verità sulla morte del fratello di Nihan. Sospettando che anche Tufan e Gurcan siano implicati disporrà con un mandato la perquisizione dell’abitazione di Tufan e Gurcan. Qui, a forza di frugare, il commissario riuscirà a trovare una chiavetta al cui interno è contenuto un video a dir poco compromettente. Nel filmato, infatti, si vede chiaramente il primogenito di Fehime ed Huseyin mentre mette la corda al collo ad Ozan nella stanza d’ospedale in cui quest’ultimo è deceduto. Questa è la prova che Mercan stava cercando.

Endless Love, anticipazioni puntata del 4 dicembre 2024: Mercan confessa il suo doloroso passato

E non è tutto perché dalle anticipazioni Endless Love del 4 dicembre 2024 si scopre che mentre Kemal sarà distrutto dai sensi di colpa, d’altra, Nihan in questo momento di dolore, deciderà di restare aggrappata all’amore per Kemal. Nonostante la terribile verità venuta fuori la coppia ne uscirà più unita di prima.

Sul fine Tarik farà una commovente richiesta a Kemal: vorrebbe che lo accompagnasse alla polizia. Il protagonista accetterà, e s’imbatterà nel commissario Mercan, che, vedendo quanto il Soydere sia giù di morale, prova a confortarlo raccontandogli un drammatico episodio personale…

Endless Love, come vederlo in diretta streaming e quando va in onda

Svelate tutte le anticipazioni Endless Love della puntata di oggi, 4 dicembre 2024, non resta che ricordare che la soap turca va in onda su Canale5 da lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa, il sabato dalle 14.45 fino alle 16.25 circa ed il giovedì in prima serata. Eccezionalmente questa settimana è andata in onda anche il martedì sera. È possibile seguire le puntate in diretta streaming su Mediaset Infinity ed in replica su La5.