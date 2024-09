Anticipazioni Endless Love puntata di sabato 14 settembre 2024: Zeynep tradisce Kemal

Ci sarà uno scontro tutti contro tutti nelle prossime puntate della dizi turca con protagonisti Kemal e Nihan. Dalle anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 14 settembre si scopre che Kemal continuerà ad indagare sulla morte di Ozan, sarà sempre più convinto che il giovane non si sia suicidato ma sia stato ucciso affiderà a Zehir il compito di indagare se qualcuno in prigione possa averlo avvelenato per farlo trasferire in ospedale e ucciderlo. Per questo motivo cercherà di ricevere informazioni sull’autopsia e rimarrà amaramente sorpreso quando scoprirà che non è stata svolta ne richiesta da Nihan e la sua famiglia.

A questo punto ci sarà un colpo di scena stando alle anticipazioni Endless Love, Zeynep tradirà il fratello Kemal perché dopo una serata di passione con Emir gli rivelerà che Kemal nutre sospetti sul suo coinvolgimento nell’omicidio di Ozan. Anche Emir, a sua volta, dubiterà di Zeynep, convinto che lei non gli stia raccontando tutta la verità riguardo al giorno in cui ha visitato Ozan in ospedale. Contemporaneamente, Nihan organizza una serata fuori con Eda. Il Soydere, invece, ignaro del tradimento della sorella alcuni giorni dopo si dirigerà ad un incontro che spera gli riveli la verità sulla morte di Ozan. All’appuntamento si presenterà Emir che darà la sua versione sulla scomparsa del giovane che convincerà né Kemal né Nihan.

Si giunge così alla puntata di domenica 15 settembre 2024 e dalle anticipazioni Endless Love si scopre che Kemal, dopo le bugie di Emir, deciderà di proseguire con le indagini per scoprire chi aveva il compito di portare Ozan fuori dal paese. Zehir sembrerà essere sulla giusta traccia. Zeynep troverà involontariamente una mail inviata a Banu riguardante un pagamento a suo favore. Dopo alcune indagini, scopre che è stato Emir a effettuarlo. Chiede spiegazioni a Banu, che nega qualsiasi connessione con l’uomo.

Nelle prossime puntate di Endless Love, Zeynep convincerà Emir a incontrarla. Zeynep e Emir continueranno a vedersi di nascosto ma le dinamiche tra loro saranno sempre le stesse: lui è indifferente e lei vorrebbe più attenzione, finendo per il sentirsi sempre frustrata. Per cercare di farlo ingelosire, Zeynep si avvicinerà sempre di più ad Hakan. Nel frattempo Ayhan metterà in pratica il suo piano contro Kemal, approfitterà anche della situazione per stare vicino a Leyla, che lusinga con diversi complimenti. L’appuntamento con la dizi turca nel weekend è per le 14.10 circa su Canale5.